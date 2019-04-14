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الرئيسية | حوادث | "الكهرباء" يقتل مستشارة والدرك يفرج عن "خليلها"

"الكهرباء" يقتل مستشارة والدرك يفرج عن "خليلها"

"الكهرباء" يقتل مستشارة والدرك يفرج عن "خليلها"
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 14 أبريل 2019 - 21:08

أكد ملخص التشريح الطبي الذي أجري على جثة المستشارة (س.م) بجماعة العوامرة بإقليم العرائش، التي لقيت مصرعها، ليلة أول أمس الجمعة، حين كانت في "خلوة" مع شخص متزوج من تازة داخل شقة مفروشة معدة للكراء بمدينة إيموزار كندر، أن صعقة كهربائية كانت وراء وفاتها.

ووفق مصادر هسبريس، فقد أفرجت مصالح الدرك الملكي للمركز القضائي للدرك الملكي بصفرو، بأمر من النيابة العامة المختصة، عن جميع أطراف هذه القضية، وهم الشخص الذي كان مختليا بالمستشارة الجماعية في الشقة المذكورة، والوسيط الذي قام بكراء الشقة لهما، إضافة إلى مالكتها، على أساس تقديمهم أمام وكيل الملك، في حالة سراح، بعد غد الثلاثاء.

وجاء، حسب المصادر ذاتها، الإفراج عن مرافق الضحية، التي كانت تنشط في صفوف حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد تنازل زوجته عن متابعته بالخيانة الزوجية، مبرزة أن الزوجة أقرت بأنها كانت قد وافقت لزوجها بالتقدم لخطبة المستشارة الجماعية وعقد قرانه عليها.

يذكر أن الهالكة من مواليد 1969، بينما الشخص الذي كان مختليا معها داخل الشقة المذكورة، والمنحدر من تازة، مزداد سنة 1955.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - CITOYEN DE CENTRE الأحد 14 أبريل 2019 - 21:19
le champion de cet évenement est un ange de PJD waw.
بطل هذه الخيانة الزوجية هو من ملائكة PJD مرة اخرى !!
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57
2 - لعنة الله الأحد 14 أبريل 2019 - 21:19
لماذا كل هذه الفضائح الاخلاقية ابطالها الحزب الاسلامي المنافق العدالة والتنمية؟
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105
3 - نكي الأحد 14 أبريل 2019 - 21:24
فضائح الحزب دي الاصول الإسلامية
فضائح من يتغنون باتباع الدين
اللهمم استرنا واجعل لنا خاتمة غير هاته
السؤال لي محيرني علاش هاد القنديلات ديال العدالة مفسدات على غيرهم من الأحزاب
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82
4 - حمو موليير الأحد 14 أبريل 2019 - 21:28
هده الخلوة إن كانت من أجل التفاهم على الحياة الزوجية بين المستشارة و خليلها فدلك جائز أما ان كانت مع سبق الإصرار والترصد فداك حرام عليهما. كثيرا من تلك الأحداث فهناك من ماتت بين يدي خليلها بالغاز المنبعث من سخان الماء أو بسكتة قلبية أو...إلخ.
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-116
5 - aziz الأحد 14 أبريل 2019 - 21:28
الفقيه لنتسناو براكتو دخل الجامع ببلغتو
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63
6 - omar الأحد 14 أبريل 2019 - 21:30
مشاء الله لا حولة ولا قوه الا بالله العلي العظيم يارب سترك يارب العالمين اللهم احسن خاتمتي خلقك اللهم نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره لاتواخدنا بمعمل السفهاء منا نتمنى تكون عبرة لمن يعتبر ان الحياة قصيره والموت نهاية الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور
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46
7 - متتبع الأحد 14 أبريل 2019 - 21:33
اللهم لا شماتة .
اللهم نسألك حسن الخاتمة.
اللهم أرحمها
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64
8 - صالح صالح الأحد 14 أبريل 2019 - 21:33
كل يبحث عما ينقصه. رجﻻ كان أو امرأة.
اللهم استر علينا ولا تفضحنا يا رب العالمين.
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53
9 - hassan الأحد 14 أبريل 2019 - 21:33
مرة اخرى مستشارة من حزب المنافقين العدالة والتنمية
اللهم لطفك يا الله
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20
10 - المندر الأحد 14 أبريل 2019 - 21:35
قالها العلماء وقالها المفكرون ليس فالسياسة دين السياسة ميدان الفسق والفجور والكذب والنفاق فهاهم الذين يدعون الاسلام السياسي يتصاقطون صقوط مريع في مستنقع الرذيلة نطلب الله ان يغفر لهم ويتجاوز عن هذه المرأة المتوفية فيا من يدعي الاسلام والالتزام امام الناخبين ان مكر الله يفوق مكرك
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25
11 - مكلخ الأحد 14 أبريل 2019 - 21:41
الفساد البلاد ملخص القول و هاد العدالة و التنمية ولو قالبينها غير بينتهم
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10
12 - simo الأحد 14 أبريل 2019 - 21:47
لا حول و لا قوة الى بالله
عار على هذا الحزب ما يفعله بشعب جميل وثق به وأوصله الى القمة
مع هذا كله الله يرحم هذه الميتة و يدخلها الجنة إنشاء الله
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8
13 - الفيلسوف المغربي الأحد 14 أبريل 2019 - 21:52
نحن لسنا ضد الخلوة بين شخصين بالغين ..
. نحن ضد سيكروفيزنية البواجدة .. اللهم شافيهم و عافيهم من النفاق
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2
14 - الحطايزي الأحد 14 أبريل 2019 - 21:55
كم هي كثيرة فضائح حزب العدالة و التنمية ، وبذلك سقط القناع عن تجار الدين
" إن الله يمهل ولا يهمل "
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18
15 - الغيبة الأحد 14 أبريل 2019 - 21:59
ولا تقف ماليس لك به علم
اتقوا الله كلنا ضعاف
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17
16 - ام سلمى الأحد 14 أبريل 2019 - 22:01
لا حول ولا قوة إلا بالله.الخلوة محرمة في الشرع.اللهم اغفر لها وتجاوز عنها.
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5
17 - ردا على حمو مليير الأحد 14 أبريل 2019 - 22:04
الخلوة حرام في الاسلام وليس هناك شيء اسمه خلوة للتفاهم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادا اختلى رجل بامراة فالشيطان ثالثهما .ونحن نعرف جيدا مادا يفعل الشيطان بابن ادم
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9
18 - ما قولك يا بنكيران؟ الأحد 14 أبريل 2019 - 22:05
مرة اخرى واحدة من اتباع حزبك تتورط في فضيحة اخلاقية لكن آلله عز و جل فضحها لانه يمهل و لا يهمل...المرجو ان تنسحبوا في صمت لان الله لا يحب المنافقين...
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6
19 - الحمد لله الأحد 14 أبريل 2019 - 22:05
اللهم ارحمها و تجاوز عنها و اغفر لها وارزق اهلها الصبر هنا اقول لبعض المعلقين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشمت باخيك عسى الله يرحمه و يبتليك وقال صلى الله عليه و سلم اذكرو امواتكم بالخير
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15
20 - ملاحض الأحد 14 أبريل 2019 - 22:06
حزب الندالة و النميمة لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم احسن خاتمتنا و تدخل علينا وعلى الأمة الإسلامية هاد العواشر بالصحة والعافية
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5
21 - سراج منير الأحد 14 أبريل 2019 - 22:11
لماذا كلما قام فرد منتمي إلى تيار معين أو ذو سيط واسع بعمل طائش أو لا أخلاقي أومعصية او أو... نرى بعض الناس يسقطون الضو، عليهم و يلبسون لباس العفة و البراءة عل اساس انهم ملائكة معصومين مت الخطأ و الزلل (اذكروا موتاكم بالخير) و قولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به أقواما. بعض الناس أصبحوا قمامين يقتاتون على مصائب و فضائح غيرهم و ماهو أمر تجدهم يتلذذون بذلك و العباد بالله. ليس هناك أحد في منئى عن الوقوع في الخطأ بل نسأل الله السلامة و العافية و السداد و التوفيق.
اما بخصوص مصطلح الخيانة الزوجية للرجل، فهذا مصطلح خاطئ، فالرجل لا يخون امرأته بل يعصى ربه إن كانت المعاشرة خارج نطاق الزواج. بالخيانة الزوجية اصطلح للمرأة.
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11
22 - عبد الله الأحد 14 أبريل 2019 - 22:32
السياسة شأن والدين شأن آخر، ومن يزاول السياسة عليه عدم الخلط بينهما. ومعظم التعليقات التي قرأتها خارجة عن الموضوع.
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