"الكهرباء" يقتل مستشارة والدرك يفرج عن "خليلها"

رشيد الكويرتي من فاس

أكد ملخص التشريح الطبي الذي أجري على جثة المستشارة (س.م) بجماعة العوامرة بإقليم العرائش، التي لقيت مصرعها، ليلة أول أمس الجمعة، حين كانت في "خلوة" مع شخص متزوج من تازة داخل شقة مفروشة معدة للكراء بمدينة إيموزار كندر، أن صعقة كهربائية كانت وراء وفاتها.

ووفق مصادر هسبريس، فقد أفرجت مصالح الدرك الملكي للمركز القضائي للدرك الملكي بصفرو، بأمر من النيابة العامة المختصة، عن جميع أطراف هذه القضية، وهم الشخص الذي كان مختليا بالمستشارة الجماعية في الشقة المذكورة، والوسيط الذي قام بكراء الشقة لهما، إضافة إلى مالكتها، على أساس تقديمهم أمام وكيل الملك، في حالة سراح، بعد غد الثلاثاء.

وجاء، حسب المصادر ذاتها، الإفراج عن مرافق الضحية، التي كانت تنشط في صفوف حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد تنازل زوجته عن متابعته بالخيانة الزوجية، مبرزة أن الزوجة أقرت بأنها كانت قد وافقت لزوجها بالتقدم لخطبة المستشارة الجماعية وعقد قرانه عليها.

يذكر أن الهالكة من مواليد 1969، بينما الشخص الذي كان مختليا معها داخل الشقة المذكورة، والمنحدر من تازة، مزداد سنة 1955.