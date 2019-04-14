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كُتّاب وآراء
"الكهرباء" يقتل مستشارة والدرك يفرج عن "خليلها"
أكد ملخص التشريح الطبي الذي أجري على جثة المستشارة (س.م) بجماعة العوامرة بإقليم العرائش، التي لقيت مصرعها، ليلة أول أمس الجمعة، حين كانت في "خلوة" مع شخص متزوج من تازة داخل شقة مفروشة معدة للكراء بمدينة إيموزار كندر، أن صعقة كهربائية كانت وراء وفاتها.
ووفق مصادر هسبريس، فقد أفرجت مصالح الدرك الملكي للمركز القضائي للدرك الملكي بصفرو، بأمر من النيابة العامة المختصة، عن جميع أطراف هذه القضية، وهم الشخص الذي كان مختليا بالمستشارة الجماعية في الشقة المذكورة، والوسيط الذي قام بكراء الشقة لهما، إضافة إلى مالكتها، على أساس تقديمهم أمام وكيل الملك، في حالة سراح، بعد غد الثلاثاء.
وجاء، حسب المصادر ذاتها، الإفراج عن مرافق الضحية، التي كانت تنشط في صفوف حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد تنازل زوجته عن متابعته بالخيانة الزوجية، مبرزة أن الزوجة أقرت بأنها كانت قد وافقت لزوجها بالتقدم لخطبة المستشارة الجماعية وعقد قرانه عليها.
يذكر أن الهالكة من مواليد 1969، بينما الشخص الذي كان مختليا معها داخل الشقة المذكورة، والمنحدر من تازة، مزداد سنة 1955.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
بطل هذه الخيانة الزوجية هو من ملائكة PJD مرة اخرى !!
فضائح من يتغنون باتباع الدين
اللهمم استرنا واجعل لنا خاتمة غير هاته
السؤال لي محيرني علاش هاد القنديلات ديال العدالة مفسدات على غيرهم من الأحزاب
اللهم نسألك حسن الخاتمة.
اللهم أرحمها
اللهم استر علينا ولا تفضحنا يا رب العالمين.
اللهم لطفك يا الله
عار على هذا الحزب ما يفعله بشعب جميل وثق به وأوصله الى القمة
مع هذا كله الله يرحم هذه الميتة و يدخلها الجنة إنشاء الله
. نحن ضد سيكروفيزنية البواجدة .. اللهم شافيهم و عافيهم من النفاق
" إن الله يمهل ولا يهمل "
اتقوا الله كلنا ضعاف
اما بخصوص مصطلح الخيانة الزوجية للرجل، فهذا مصطلح خاطئ، فالرجل لا يخون امرأته بل يعصى ربه إن كانت المعاشرة خارج نطاق الزواج. بالخيانة الزوجية اصطلح للمرأة.