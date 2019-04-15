تناول "سم الفئران" يسلب شابا حياته بإقليم وزان

هسبريس من وزان

على وجه السرعة نقل شاب في مقتبل العمر من جماعة سيدي رضوان إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، عقب محاولته الانتحار عبر تناول مبيد للقوارض.

ووفق مصادر قريبة من الحادث، فإن الأمر يتعلق بشاب لم يكمل ربيعه الـ20، ومنقطع عن الدراسة. وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب تناول "سم الفئران" بمنزل أسرته بجماعة سيدي رضوان بضواحي وزان، بهدف وضع حد لحياته لأسباب لا تزال التحقيقات تبحث فيها.

وتدخلت أطر مشفى وزان لإنقاذ حياة الشاب، حيث أخضعته للفحوصات الطبية ولعملية غسيل للمعدة. وقد تم الاحتفاظ به تحت العناية الطبية بقاعة مكافحة الصدمات، غير أن تدهور حالته الصحية دفعت الطبيب المداوم إلى توجيهه نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط قصد التكفل به على مستوى الإنعاش قبل أن يفارق الحياة قبل وصوله إلى المركز الاستشفائي.