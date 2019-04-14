سائق يقتل شخصا بضواحي تطوان ويلوذ بالفرار

هسبريس من وزان

لقي شخص مصرعه في حادثة سير وقعت، اليوم الأحد، بعدما دهسته سيارة مسرعة بالطريق الوطنية الرابطة بين تطوان وشفشاون.

وقالت مصادر هسبريس إن سائق السيارة لاذ بالفرار، تاركا الضحية مضرجا في دمائه قبل أن يفارق الحياة.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في الموضوع بخصوص ملابسات هذه الحادثة.