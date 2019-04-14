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سائق يقتل شخصا بضواحي تطوان ويلوذ بالفرار
الأحد 14 أبريل 2019 - 22:34
لقي شخص مصرعه في حادثة سير وقعت، اليوم الأحد، بعدما دهسته سيارة مسرعة بالطريق الوطنية الرابطة بين تطوان وشفشاون.
وقالت مصادر هسبريس إن سائق السيارة لاذ بالفرار، تاركا الضحية مضرجا في دمائه قبل أن يفارق الحياة.
وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في الموضوع بخصوص ملابسات هذه الحادثة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - لا هروب من الواقع الأحد 14 أبريل 2019 - 23:12
الله يرحمهو مسكين. كلامي للهارب : هل بإمكانك أن تبقى هاربا طول حياتك. وإن نجحت في ذلك فلن يرحمك ضميرك مدى الحيات. نصيحتي لك أخى هذه أمور قد تقع لأي واحد منا. استغفر الله وقدم نفسك للسلطات و بإمكانك تبرير فرارك بالخوف من عائلة الضحية من الإنتقام. وهذا جاري به العمل في العالم برمته. ويجب عليك طلب السماح من العائلة المنكوبة واللي فيها الخير يديرها الله ..
2 - صحة الأحد 14 أبريل 2019 - 23:29
لقد فر خوفا من السجن والعقاب الدنيوي لكنه لن يفر من عقاب الله يوم لقائه فلو كنا نحترم قانون السير لما وقعنا في هذه المآسي. اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنة آمين.
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