صعود عمود كهرباء ينتهي بتفحّم شاب بأولاد فرج

هسبريس من الجديدة

لقي شاب مصرعه، مساء الأحد، متأثرا بإصابته بصعقة كهربائية بعدما صعد إلى أعلى عمود كهربائي بمركز أولاد فرج بإقليم الجديدة.

وقال شهود عيان إن الشاب غريب عن المنطقة وتظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، مشيرين إلى أنه حلّ بأولاد فرج خلال اليومين الماضيين، قبل أن يقرر، مغرب اليوم، صعود عمود كهربائي والجلوس قريبا من الأسلاك الكهربائية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي تحلق عدد من السكان حول العمود للتواصل مع الشاب وإقناعه بضرورة النزول والابتعاد عن الخطر، فوجئوا جميعا بوقوفه وملامسته الأسلاك الكهربائية.

وبث عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو توثق اللحظة التي اندلعت فيها النيران بجسد الشاب، قبل أن يسقط على الأرض جثة متفحمة، ويتم نقله بعد ذلك إلى مستودع الأموات بمدينة الجديدة.