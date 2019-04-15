24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:54
|13:33
|17:06
|20:02
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا جلبت السياحة أيام الحسن الثاني 20 مليار درهم في عام واحد
- الشرطة الجزائرية تطلق سراح عشرة متظاهرين
- غضب تجار درب عمر
- ملتقى علمي بالرباط يلمّ شمل "ممرضي التخدير"
- النصر الإماراتي يسعى إلى ضم اللاعب المغربي باتنا
مبروكي: النزاعات العلنية العميقة تخفف الإحباطات النفسية للمغاربة (5.00)
- تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تُوقف الإضراب وترفض التصعيد المجاني - (123)
- أساتذة غاضبون: إلغاء الإضراب يعود بـ"المتعاقدين" إلى نقطة الصفر - (102)
- بشكل مفاجئ .. توقف خدمات "فيسبوك" و"واتساب" - (98)
- بنعمرو يصف التعريب بالمطلب القومي ويرفض الارتهان بالأجنبي - (94)
- "نزع الحجاب" يُطيح بماء العينين من منصب نائب رئيس مجلس النواب - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صعود عمود كهرباء ينتهي بتفحّم شاب بأولاد فرج
لقي شاب مصرعه، مساء الأحد، متأثرا بإصابته بصعقة كهربائية بعدما صعد إلى أعلى عمود كهربائي بمركز أولاد فرج بإقليم الجديدة.
وقال شهود عيان إن الشاب غريب عن المنطقة وتظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، مشيرين إلى أنه حلّ بأولاد فرج خلال اليومين الماضيين، قبل أن يقرر، مغرب اليوم، صعود عمود كهربائي والجلوس قريبا من الأسلاك الكهربائية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي تحلق عدد من السكان حول العمود للتواصل مع الشاب وإقناعه بضرورة النزول والابتعاد عن الخطر، فوجئوا جميعا بوقوفه وملامسته الأسلاك الكهربائية.
وبث عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو توثق اللحظة التي اندلعت فيها النيران بجسد الشاب، قبل أن يسقط على الأرض جثة متفحمة، ويتم نقله بعد ذلك إلى مستودع الأموات بمدينة الجديدة.