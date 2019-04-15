24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5413:3317:0620:0221:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. الشرطة الجزائرية تطلق سراح عشرة متظاهرين (5.00)

  2. سباق للنساء بالرباط (5.00)

  3. مبروكي: النزاعات العلنية العميقة تخفف الإحباطات النفسية للمغاربة (5.00)

  4. خلع الحجاب يتسبب في سجن سيدة إيرانية لمدة عام (5.00)

  5. جيش من عناصر الشرطة الإدارية ينتشر في مقاطعات الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شبهة اغتصاب طفلة تجر أربعينيا إلى التحقيق

شبهة اغتصاب طفلة تجر أربعينيا إلى التحقيق

شبهة اغتصاب طفلة تجر أربعينيا إلى التحقيق
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 15 أبريل 2019 - 06:27

أفادت مصادر هسبريس أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطات اقتادت، مساء الأحد، أربعينيا إلى مقر الشرطة للاستماع إليه بخصوص شبهة اغتصاب طفلة، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.

وزادت المصادر نفسها أن أحد عناصر القوات المساعدة، الذي كان يقوم بالمداومة على مستوى مصلحة "راديو الاتصال" بمقر المقاطعة الثانية، سمع أنينا وصراخا بجانب المقاطعة التي تحدّها إحدى الغابات من الجهة الغربية، وبعد البحث عن مصدر الصوت، فوجئ بشخص عار من ثيابه وإلى جانبه طفلة مجرّدة من ثيابها يقارب عمرها السبع سنوات.

وأردفت المصادر ذاتها أن عنصر القوات المساعدة سارع إلى إخبار قائد المقاطعة الثانية، الذي حلّ على الفور رفقة بعض أعوان السلطة، الذين طوّقوا المشتبه به، المنحدر من دوار الحفاية بنواحي سطات، إلى حين حضور عناصر الشرطة القضائية، التي تمكّنت من إيقافه، وتخليص الطفلة من بين يديه لأنه كان في حالة غير طبيعية.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الشرطة العلمية، التي رفعت مجموعة من العينات لفائدة البحث والتحقيق، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، مع المشتبه به، والاستماع إلى أقوال الطفلة، المتحدرة من حي دلاس بسطات، بحضور والدتها، في انتظار عرضها على طبيب مختص للتحقق من سلامتها الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.