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كُتّاب وآراء
شبهة اغتصاب طفلة تجر أربعينيا إلى التحقيق
أفادت مصادر هسبريس أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطات اقتادت، مساء الأحد، أربعينيا إلى مقر الشرطة للاستماع إليه بخصوص شبهة اغتصاب طفلة، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.
وزادت المصادر نفسها أن أحد عناصر القوات المساعدة، الذي كان يقوم بالمداومة على مستوى مصلحة "راديو الاتصال" بمقر المقاطعة الثانية، سمع أنينا وصراخا بجانب المقاطعة التي تحدّها إحدى الغابات من الجهة الغربية، وبعد البحث عن مصدر الصوت، فوجئ بشخص عار من ثيابه وإلى جانبه طفلة مجرّدة من ثيابها يقارب عمرها السبع سنوات.
وأردفت المصادر ذاتها أن عنصر القوات المساعدة سارع إلى إخبار قائد المقاطعة الثانية، الذي حلّ على الفور رفقة بعض أعوان السلطة، الذين طوّقوا المشتبه به، المنحدر من دوار الحفاية بنواحي سطات، إلى حين حضور عناصر الشرطة القضائية، التي تمكّنت من إيقافه، وتخليص الطفلة من بين يديه لأنه كان في حالة غير طبيعية.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الشرطة العلمية، التي رفعت مجموعة من العينات لفائدة البحث والتحقيق، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، مع المشتبه به، والاستماع إلى أقوال الطفلة، المتحدرة من حي دلاس بسطات، بحضور والدتها، في انتظار عرضها على طبيب مختص للتحقق من سلامتها الصحية.