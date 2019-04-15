تشريح طبي يدقق في حالة وفاة وسط سيارة إسعاف‬

هسبريس من تطوان

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان بإجراء تشريح على شاب لمعرفة ظروف وملابسات وفاته أثناء نقله عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي بالرباط.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي يتحدر من ضواحي مدينة وزان، كان في طريقه إلى المستشفى الجامعي عبر سيارة للإسعاف، من أجل إخضاعه للعلاجات الضرورية عقب تناوله مواد وعقاقير بمنزل أسرته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة دقائق من مغادرة المشفى.

وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الشرطة القضائية والعلمية إلى مستعجلات مشفى أبي القاسم الزهراوي للقيام بالتحريات الأولية، من أجل معاينة الجثة وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق؛ في حين نقلت جثمان الضحية إلى قسم الطب الشرعي بمدينة شفشاون، من أجل التشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.