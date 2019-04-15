معترض موكب الملك وبابا الفاتيكان يعانق الحرية

هسبريس من الرباط

أكدت مصادر هسبريس أن الشاب الذي اعترض موكب الملك محمد السادس خلال الزيارة الأخيرة للبابا فرنسيس إلى المغرب، أُطلق سراحه قبل قليل.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أشار إلى أن مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا أوقفت قاصرا تعمد اجتياز الترتيبات الأمنية والاقتراب من الموكب الملكي أثناء مروره بشارع ابن الخطيب في اتجاه صومعة حسان بمدينة الرباط.

المصدر ذاته كشف حينها أن القاصر يبلغ من العمر 17 سنة ويقطن بمدينة سلا، وأنه حاول الاقتراب من سيارة الملك محمد السادس لاستعطافه بسبب الوضع الصحي لوالديه.