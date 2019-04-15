24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5413:3317:0620:0221:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. البيضاء ترخص لإصلاح المدينة القديمة وتسرّع مشروع المحج الملكي (5.00)

  2. "ليغا" إسبانيا .. نهضة كروية واقتصادية تقود "مستقبل المستديرة" (5.00)

  3. عشرات رؤساء البلديات بالجزائر يرفضون تنظيم الانتخابات الرئاسية (5.00)

  4. المغرب في طليعة مؤشر "السياحة الحلال" عبر العالم (5.00)

  5. الزيادة في الأجور تدنو من جيوب المغاربة .. النقابات تقبل عرض لفتيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | معترض موكب الملك وبابا الفاتيكان يعانق الحرية

معترض موكب الملك وبابا الفاتيكان يعانق الحرية

معترض موكب الملك وبابا الفاتيكان يعانق الحرية
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 أبريل 2019 - 18:48

أكدت مصادر هسبريس أن الشاب الذي اعترض موكب الملك محمد السادس خلال الزيارة الأخيرة للبابا فرنسيس إلى المغرب، أُطلق سراحه قبل قليل.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أشار إلى أن مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا أوقفت قاصرا تعمد اجتياز الترتيبات الأمنية والاقتراب من الموكب الملكي أثناء مروره بشارع ابن الخطيب في اتجاه صومعة حسان بمدينة الرباط.

المصدر ذاته كشف حينها أن القاصر يبلغ من العمر 17 سنة ويقطن بمدينة سلا، وأنه حاول الاقتراب من سيارة الملك محمد السادس لاستعطافه بسبب الوضع الصحي لوالديه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.