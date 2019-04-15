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الرئيسية | حوادث | تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة بتنغير ومن معه

تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة بتنغير ومن معه

تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة بتنغير ومن معه
هسبريس من تنغير
الاثنين 15 أبريل 2019 - 19:56

أجّلت هيئة الحكم بابتدائية تنغير، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة رئيس جماعة ايت سدرات السهل الغربية ومن معه، إلى 22 أبريل الجاري، لإعطاء مهلة لهيئة الدفاع للاطلاع على الملف.

ورفضت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها تمتيع مصطفى آيت الكبير، رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية، ومن معه، بالسراح المؤقت، بعد ملتمس من هيئة دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بجنحة "تسلم شيكات على سبيل الضمانة".

وتأتي متابعة رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية على خلفية توصل النيابة العامة بشكاية وقعها كاتب مجلس الجماعة ذاتها، يتهم فيها الرئيس ومن معه بقبول شيكات على سبيل الضمان منذ الانتخابات الجماعية الماضية، وتم إيداعه، رفقة مستشارين آخرين، السجن المحلي بورزازات.

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