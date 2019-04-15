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الرئيسية | حوادث | الأمن: هذه حقيقة اختفاء فتاة قاصر بالدار البيضاء

الأمن: هذه حقيقة اختفاء فتاة قاصر بالدار البيضاء

الأمن: هذه حقيقة اختفاء فتاة قاصر بالدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:23

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص بلاغ اختفاء فتاة قاصر بمدينة الدار البيضاء في ظروف مشكوك فيها، خلصت إلى أن الأمر يتعلق بتغرير بقاصر، وليس بقضية اختطاف واحتجاز مقرونين بطلب فدية مالية.

وذكرت المديرية، في بلاغ لها، بأن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت، أول أمس السبت، ببلاغ اختفاء مشكوك فيه لفتاة تبلغ من العمر 12 سنة، حيث أوضحت العائلة أنها تشك في جريمة اختطاف بعدما توصلت برسائل نصية تطالبها بفدية مالية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضح البلاغ أن البحث المجرى مع الفتاة، التي التحقت بمنزل أسرتها بعد يوم واحد من الاختفاء، كشف بأنها غادرت طواعية المنزل برفقة إحدى صديقاتها البالغة لسن الرشد الجنائي، ومكثت بشكل إرادي بمنزل هذه الأخيرة بمدينة سطات، وأنها هي من افتعلت بعث الرسائل النصية التي تتحدث عن الاختطاف المزعوم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الراشدة، يورد البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في تغريرها بالفتاة القاصر، بينما تم فتح بحث قضائي للتحقق من دوافع وخلفيات مغادرة المعنية لمسكن عائلتها، والكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - وا حمادي الاثنين 15 أبريل 2019 - 20:51
هذه الظاهرة " الادعاء بالاختفاء او الاختطاف " اصبحت دريعة تستغلها بعض الفتيات لاشباع رغباتهن او التخلص من مراقبة الوالدين لهن ... لكن لا تحملوا الامن مسؤولية الاختفاء او الاختطاف ..لان رجال الشرطة دائما في فوهة بركان .و هذا لا يقبله العقل ..ربيو اولادكم
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16
2 - mourad ch الاثنين 15 أبريل 2019 - 21:00
السلام عليكم
هاذي هيا تسحر معا دراري تصبح فاطر هههه
لعب دراري هوا هذا
جيل ألفين لا قراية لا اخلاق لا تربية غا غادي
الله اعفو او صافي
لك الله يا وطني
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