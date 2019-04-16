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كُتّاب وآراء
أقراص هلوسة تورّط شابا بمحطة القصر الكبير
تمكنت شرطة القطار المتجه من طنجة إلى فاس، عشية أمس، على مستوى جماعة الريصانة، من توقيف شاب من مواليد 1994 متلبسا بحيازة كمية من حبوب الهلوسة.
وقالت مصادر هسبريس إن عملية تفتيش الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة والضرب والجرح، أسفرت عن ضبط بحوزته 154 قرصا من مخدر الإيكستازي كان سيعمل على ترويجها بمدينة القصر الكبير.
وأضافت أن الموقوف سُلم بمحطة القطار القصر الكبير إلى مصلحة الأبحاث التابعة لمفوضية الشرطة بالمدينة، وجرى وضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.