24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5313:3217:0620:0321:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. البيضاء ترخص لإصلاح المدينة القديمة وتسرّع مشروع المحج الملكي (5.00)

  2. لجنة مراقبة حماية المعطيات تتباحث مع "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" (5.00)

  3. ضحايا الزيوت المسمومة (5.00)

  4. مسلمون ويهود ومسيحيون يتوحدون ضد حظر الرموز الدينية بكيبيك (5.00)

  5. ليس لدى الجنرال من يُؤَمِّنُه (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | فقيه ينهي حياته شنقا داخل "مسيد" بسيدي قاسم

فقيه ينهي حياته شنقا داخل "مسيد" بسيدي قاسم

فقيه ينهي حياته شنقا داخل "مسيد" بسيدي قاسم
هسبريس من وزان
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 06:35

أقدم فقيه بدوار أولاد سالم، التابع لقيادة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم، على إنهاء حياته شنقا وسط "مسيد" غير بعيد عن مسجد الدوار، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك المنحدر من منطقة بني حسان، من مواليد 1950، أب لثلاثة أطفال، دأب على العمل فقيها بمسجد "أولاد سالم" بنظام "الشرط" لمدة تزيد عن 40 سنة، وجد جثة هامدة معلقة.

وقد أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بإخضاع جثمان الهالك للتشريح.

ورجحت مصادر هسبريس سبب الواقعة إلى خلاف بين الفقيه وساكنة الدوار حول الشرط، خاصة وأنه كان على مشارف التقاعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ali الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 06:56
أكاد أجن من مثل هذه الأخبار.يارب أسترنا في هذه الدنيا .اللهم أرجعنا الى الطريق المستقيم.آمين يارب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - مغربية الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 06:59
رحم الله الفقيه.مسكين تلقاه فكر مزيان ما الذي سيجنيه بعد تقاعده وناس الدوار قالوليه انتهت مهمتك اذن*لا شرط*...ياك هذا فقيه وقريييب من الدين!!راحنا كلنا محتاجييين طبيب نفسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - مت فارغا . الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 07:16
بعدما كان الهالك قد احرز الكثير من الطاعات والحسنات على خدمة بيت الله هاهو يموت فارغا لا شيء معه الا المعصية الكبرى قتل نفسه، ذكرني هذا الحادث الشنيع بحديث لرسول الله : ان المرء ليعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها الا مقدار شبر فيسبقه كتابه فيختم بعمل اهل النار فيدخل النار وان المرء ليعمل بعمل اهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها الا مقدار شبر فيسبقه كتابه فيختم بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - DeKiSs الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 07:41
الى وزير العدل:كم عدد الانتحار من بداية شهر ابريل الى يومنا هذاوقعت في احضان المدايخ؟
٩٩٪ انه بدون علم بما يجري في البلاد والعباد!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - Madrid الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 07:55
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لطفك يارب الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناتك الله أعلم بي ضروفه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - najim الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 07:58
وهل الفقهاء لهم تقاعد ههههههه إنهم يعيشون على إعانات الساكنة في الدواوير وكذالك مساعدة حاليا وزارة الأوقاف. الله إرحم أصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.