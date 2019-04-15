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كُتّاب وآراء
قتيل و23 جريحا في حادثة سير بسيدي سليمان
وقعت حادثة سير وُصفت بالخطيرة، صباح اليوم أمام مقر عمالة إقليم سيدي سليمان، بين سيارة خفيفة وحافلة لنقل المستخدمين كانت قادمة من مدينة سيدي قاسم ومتوجهة صوب المنطقة الصناعية أولاد بورحمة ضواحي القنيطرة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادثة عرفت وفاة شابة ثلاثينية على الفور كانت رفقة أشخاص في السيارة الخفيفة، فيما أصيبت حوالي 23 عاملة بجروح متفاوتة الخطورة.
وعرف الحادث استنفار السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان لمعاينة الحادثة ونقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان لتلقي العلاجات اللازمة، فيما تم نقل سائق الحافلة إلى مستشفى الادريسي بالقنيطرة لخطورة إصابته.
وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثة الشابة بقسم الأموات، مع إجراء فحص ومعاينة من قبل طبيب مختص، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الحادثة.