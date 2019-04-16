24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:53
|13:32
|17:06
|20:03
|21:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا جلبت السياحة أيام الحسن الثاني 20 مليار درهم في عام واحد
- أغناج: ترحيل "معتقلي حراك الريف" إجراء عقابي
- تخريب مدرسة نواحي آسفي
- كوهين: فرقة "أندلوسيوس" اليهودية تستعيد التراث الأصيل للمغرب
- البيضاء ترخص لإصلاح المدينة القديمة وتسرّع مشروع المحج الملكي
البيضاء ترخص لإصلاح المدينة القديمة وتسرّع مشروع المحج الملكي (5.00)
"ليغا" إسبانيا .. نهضة كروية واقتصادية تقود "مستقبل المستديرة" (5.00)
الزيادة في الأجور تدنو من جيوب المغاربة .. النقابات تقبل عرض لفتيت (5.00)
لجنة مراقبة حماية المعطيات تتباحث مع "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" (5.00)
- أمزازي: معدل التحاق الأساتذة 20% .. ومطلب الإدماج لن يتم أبداً - (146)
- الزيادة في الأجور تدنو من جيوب المغاربة .. النقابات تقبل عرض لفتيت - (118)
- أساتذة التعاقد يرفضون "اتفاق حل الأزمة" بتمديد الإضراب عن العمل - (82)
- "جامع الجزائر" وبوتفليقة .. تحفة معمارية ناقصة و"جنون العظمة" - (77)
- حرق القرآن يشعل احتجاجات المسلمين في الدنمارك - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حادث سير يتسبب في مقتل خمسيني بدار بلعامري
لقي رجل خمسيني مصرعه على الفور، فيما أصيبت سيدة وطفل صغير بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثة سير وقعت يوم أمس الاثنين في الطريق الرابطة بين جماعة دار بلعامري ومدينة تيفلت على مستوى دوار "أولاد يسف" .
وأفادت مصادر عاينت الحادثة بأن الهالك كان يقود دراجة نارية، ورفقته زوجة ابنه، وحاول تجنب قطيع من الأغنام كان بجانب الطريق، فاصطدم بطفل صغير لا يتعدى عمره 14 سنة.
وحسب المصادر نفسها، فإن "سبب الحادثة يعود إلى غياب علامات التشوير، وحالة الطريق المهترئة التي تربط بين جماعة دار بلعامري بمدينة تيفلت في اتجاه جماعة أيت يدين، والسرعة التي كان يقود بها السائق دراجته".
وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادث، لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق، وقامت بالإشراف على نقل المصابة فورا إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة لخطورة حالتها، بينما جرى نقل الطفل إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان لتلقي العلاجات الضرورية، وتم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة.