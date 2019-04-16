حادث سير يتسبب في مقتل خمسيني بدار بلعامري

هسبريس من سيدي سليمان

لقي رجل خمسيني مصرعه على الفور، فيما أصيبت سيدة وطفل صغير بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثة سير وقعت يوم أمس الاثنين في الطريق الرابطة بين جماعة دار بلعامري ومدينة تيفلت على مستوى دوار "أولاد يسف" .

وأفادت مصادر عاينت الحادثة بأن الهالك كان يقود دراجة نارية، ورفقته زوجة ابنه، وحاول تجنب قطيع من الأغنام كان بجانب الطريق، فاصطدم بطفل صغير لا يتعدى عمره 14 سنة.

وحسب المصادر نفسها، فإن "سبب الحادثة يعود إلى غياب علامات التشوير، وحالة الطريق المهترئة التي تربط بين جماعة دار بلعامري بمدينة تيفلت في اتجاه جماعة أيت يدين، والسرعة التي كان يقود بها السائق دراجته".

وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادث، لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق، وقامت بالإشراف على نقل المصابة فورا إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة لخطورة حالتها، بينما جرى نقل الطفل إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان لتلقي العلاجات الضرورية، وتم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة.