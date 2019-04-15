حادثة سير تودي بحياة أمريكية وابنتها بطنجة

هسبريس من طنجة

أودت حادثة سير خطيرة، وقعت زوال اليوم بمنطقة الكورنيش بطنجة، بحياة مواطنة أمريكية وطفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، بينما أصيب شخص ثالث بجروح خطيرة.

ووفق شهود عيان، فإن الحادثة وقعت إثر صدم سيارة صغيرة مسرعة للضحية، التي يرجّح كونها حاملا، وطفلتها، حيث فارقا الحياة سوية، بينما يرقد الشخص الثالث بقسم المستعجلات في حالة حرجة.

إلى ذلك، تمّ إيقاف سائق السيارة ووضعه رهن الحراسة النظرية، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.