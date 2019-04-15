تدوينة "فايسبوكية" ترسل أربعينيا إلى سجن بويزكارن

مصطفى بكار من تزنيت

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم، الاثنين، أربعينيا يتحدر من جماعة أسرير بشهرين حبسا نافذا على خلفية نشره تدوينة "فايسبوكية" تتعلق بموضوع السطو على هكتارات من الأراضي بأسرير شهر مارس الماضي.

وتابعت النيابة العامة المتهم في حالة اعتقال بتهم إهانة هيئة منظمة، والقذف العلني، والتقاط بواسطة الأنظمة المعلوماتية تركيبة مكونة من أقوال أشخاص وصور دون موافقتهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومحاولة التأثير في قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم في القضية.

وكانت جماعة أسرير قد عرفت خلال الآونة الأخيرة احتقانا اجتماعيا نظم خلاله المتضررون وقفات احتجاجية ومسيرة على الأقدام نحو كلميم من أجل المطالبة بفتح تحقيق في قضية محاولة شخصين يتحدران من مدن الشمال السطو على حوالي 16400 هكتار من أراضي الساكنة باستعمال وثيقة عقد شراء في عملية التعرض ضد مئات مطالب التحفيظ الجماعي بالمنطقة ذاتها.