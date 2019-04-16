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كُتّاب وآراء
الشرطة تطيح بعصابة للنصب والاحتيال في طنجة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف امرأة من ذوي السوابق القضائية العديدة بمعية شخص آخر، للاشتباه في تورطهما في قضية نصب واحتيال وانتحال صفة والمشاركة.
بلاغ للمدرية العامة للأمن الوطني توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ذكر أن إيقاف المشتبه فيهما تم في حالة تلبس بتسلم 40 ألف درهم من شخصين، بعدما قدمت الموقوفة الرئيسية نفسها على أنها "كاتبة قنصل عام" إحدى الدول الأوروبية، بدعوى التوسط لهما في تهجير أقربائهما عن طريق توفير تأشيرة وعقود عمل بالخارج.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من حجز المبلغ المالي؛ كما جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كل حسب المنسوب إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
والمشكل العويص هو بعد العمل المظني والمغامرة والمثابرة والمخاطرة من طرف مختلف رجال الأمن من درك وشرطة وجمارك يذهب عملهم سدى بسبب الأحكام المخففة التي تصدرها المحاكم عِوَض احكام رادعة وفِي مختلف القضايا وهذا ما يشجع حالة العود وتكرار الجراءم وهذا ما خلق نوع من الاحباط وفقدان الثقة وضياع الوقت والمال والجهد .
السؤال العريض داءما هو: لماذا ؟؟؟