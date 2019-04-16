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الرئيسية | حوادث | رجل يقتل زوجته بطعنات سكين في مدينة مراكش

رجل يقتل زوجته بطعنات سكين في مدينة مراكش

رجل يقتل زوجته بطعنات سكين في مدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 16:05

لفظت امرأة أنفاسها بدوار شعوف المحاذي لمطار المنارة في حي المحاميد بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، متأثرة بطعنات سكين وجهها إليها زوجها على مستوى العنق.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية، في عقدها الرابع، توفيت وهي في طريقها على متن سيارة إسعاف، تابعة للوقاية المدنية، إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل.

وفور علمها بالحادث؛ انتقلت مصالح الأمن بمنطقة المحاميد إلى مكان الواقعة من أجل معاينة هذا الاعتداء، فيما سلم الزوج المعتدي نفسه لمصالح أمن الدائرة العاشرة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمراكش، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمها لأهلها من أجل الدفن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 16:13
النفس لايتوفاها الا من خلقها (مهما اتسعت دائرة الخلاف) لاحول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل
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54
2 - مواطن الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 16:23
خير ما يقال إنا لله وإنا إليه راجعون، المغرب يحكمه "الفقر و الجهل" الله يلطف بنا.
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44
3 - مصطفى الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 16:29
جريمة الأصول استفحلت بشكل رهيب ..وهذا راجع إلى المشاكل الاجتماعية..وأنواع المخدرات.ورحم الله الفقيدة .والجاني تطبق عليه مسطرة العدالة.والضحية هم الأبناء. ....
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18
4 - بوحاطي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 16:33
اصبح الكل تحت الضغط ما نتح عنه عدم التحكم في النفس و هدا راجع بالاساس الى الدولة العميقة التي زادت في الاحتقان بسبب عدم توفيرها ابسط المتطلبات الني تؤدي الى انسداد الافق و هدا لا يعني تبرير الجريمة
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9
5 - jalal الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 16:33
السبب هو جمعيات حقوق المرئة و مدونة الأسرة.
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