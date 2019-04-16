انبعاث رائحة كريهة يقود إلى كشف جثة متحللة

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت مصالح الأمن بمراكش، الثلاثاء، تحقيقا في جثة رجل عثر عليها في مراحل متقدمة من التحلل في منطقة خلاء قرب "مدارة بريستيجيا"، على مستوى الطريق المؤدية إلى باب اغلي مراكش، داخل المجال الترابي لجماعة المشور القصبة بالمدينة الحمراء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الجثة التي تعود إلى رجل في عقده الخامس، اكتشفها مواطنون بعدما فاحت رائحتها الكريهة وعمت المنطقة التي توجد في خلاء يطلق عليه المراكشيون" شاريج البقر".

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض من عاينوا الجثة ربطوا الاتصال بالسلطة المحلية ومصالح الأمن، التي انتقلت عناصر منها تنتمي للدائرة الأمنية 19 رفقة الشرطة القضائية والتقنية والعلمية إلى مكان الحادث.

وأشرفت عناصر الشرطة، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمراكش، لتخضع للتشريح الطبي من أجل الوقوف على أسباب الوفاة.