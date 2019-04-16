شاحنة تدهس عاملة زراعية في جماعة إنشادن

هسبريس من اشتوكة آيت باها

لقيت امرأة في الأربعينات من العمر، مصرعها اليوم الثلاثاء بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، الذي نُقلت إليه في حالة صحية حرجة بعدما دهستها شاحنة بمقطورة تبريد بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى مركز تن منصور، في الجماعة الترابية إنشادن.

ووفقا لإفادات شهود عيان، فقد كانت المفارقة للحياة تهمّ بعبور الطريق الوطنية رقم 1 خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل أن تدهسها شاحنة بمقطورة تبريد وتتعرض لدهس ثان من طرف سيارة لتوزيع الخبز، ما أصابها برضوض وجروح بليغة.

وكانت الهالكة التي تتحدّر من منطقة "آيت ابراييم"، ضواحي إقليم تزنيت، وتشتغل قيد حياتها عاملة زراعية، قد قصدت متجرا بمركز تن منصور من أجل التزود بمؤونتها اليومية قبل التوجه إلى مقر عملها، فباغتتها الشاحنة.

وحضرت السلطات المحلية بقيادة إنشادن وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع إلى مكان الحادثة، حيث تم تفعيل الإجراءات اللازمة، قبل أن يتم توجيه المصابة إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.