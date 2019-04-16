24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:53
|13:32
|17:06
|20:03
|21:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نادي المسنين في تاونات .. فضاء ترفيه وصداقة للبالغين أرذل العمر
- التواجد بالفرنسية
- حجيب وفن العيطة
- العثور على 20 "مقبرة سرية" في مناطق مكسيكية
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
منبر سياحي عالمي يُوصي بزيارة "مدابغ فاس" وصحراء المغرب (5.00)
دراسة: غالبية المغاربة يفضلون اقتناء سيارات بـ "محركات اقتصادية" (5.00)
حميش يصف أعطاب أحزاب مغربية .. احتباس سياسي وضلال لغوي (5.00)
- أمزازي: معدل التحاق الأساتذة 20% .. ومطلب الإدماج لن يتم أبداً - (164)
- المغرب يعود إلى "توقيت غرينيتش" في الأسبوع الأول من شهر ماي - (118)
- حميش يصف أعطاب أحزاب مغربية .. احتباس سياسي وضلال لغوي - (40)
- ائتلاف مغاربي يدافع عن حقّ النساء في الإجهاض الآمن والقانوني - (39)
- البوليساريو تصدّر "التيه السياسيّ" بالترويج لمقاطعة لقاءات جنيف - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاحنة تدهس عاملة زراعية في جماعة إنشادن
لقيت امرأة في الأربعينات من العمر، مصرعها اليوم الثلاثاء بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، الذي نُقلت إليه في حالة صحية حرجة بعدما دهستها شاحنة بمقطورة تبريد بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى مركز تن منصور، في الجماعة الترابية إنشادن.
ووفقا لإفادات شهود عيان، فقد كانت المفارقة للحياة تهمّ بعبور الطريق الوطنية رقم 1 خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل أن تدهسها شاحنة بمقطورة تبريد وتتعرض لدهس ثان من طرف سيارة لتوزيع الخبز، ما أصابها برضوض وجروح بليغة.
وكانت الهالكة التي تتحدّر من منطقة "آيت ابراييم"، ضواحي إقليم تزنيت، وتشتغل قيد حياتها عاملة زراعية، قد قصدت متجرا بمركز تن منصور من أجل التزود بمؤونتها اليومية قبل التوجه إلى مقر عملها، فباغتتها الشاحنة.
وحضرت السلطات المحلية بقيادة إنشادن وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع إلى مكان الحادثة، حيث تم تفعيل الإجراءات اللازمة، قبل أن يتم توجيه المصابة إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.