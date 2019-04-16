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الرئيسية | حوادث | عمليات نصب بخمسة ملايير تطيح بزعيمة عصابة في الدار البيضاء

عمليات نصب بخمسة ملايير تطيح بزعيمة عصابة في الدار البيضاء

عمليات نصب بخمسة ملايير تطيح بزعيمة عصابة في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:00

أقدمت مصالح الشرطة القضائية لولاية الدار البيضاء على اعتقال زعيمة عصابة قامت بعمليات نصب كبرى على مجموعات استثمارية تعمل في قطاعي المحروقات والزراعة، وقطاعات اقتصادية حيوية أخرى، بعد استيلائها على مبالغ مالية ضخمة، حددت بشكل أولي ومؤقت في 5 ملايير سنتيم.

ووفق معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس، فإن أمن مدينة الدار البيضاء وضع اليد على زعيمة العصابة التي كانت تدعي أنها مسؤولة كبيرة في صندوق الإيداع والتدبير وأنها تشغل منصب المديرة العامة للفرع الدولي للصندوق تحت اسم "CDG INTERNATIONAL"، من أجل الإيقاع برجال الأعمال المغاربة في شباكها.

وحسب المعطيات ذاتها التي توصلت بها هسبريس، فإن المشتبه فيها كانت تشتغل بمعية مجموعة من الأشخاص الآخرين في الرباط والقنيطرة وأكادير والدار البيضاء، وكانت تحصل على وثائق سرية داخلية خاصة بفروع صندوق الإيداع والتدبير من أجل استعمالها في النصب على رجال الأعمال عبر صفقات وهمية مكنتها من الحصول على مبالغ مالية كبيرة، حددت مبدئيا في خمسة ملايير سنتيم.

ولم تتورع المشتبه فيها، تقول مصادر هسبريس، في توظيف أسماء كبار الشخصيات المغربية النافذة، من بينها الوزير الأول المغربي السابق إدريس جطو والسفير فاضل بنيعيش، اللذان كانت تقول إنها على علاقة وطيدة معهما وكانت توظف عناوين بريدية إلكترونية بإسميهما لاستخدامها في التواصل مع رجال الأعمال المستهدفين في عمليات النصب التي كانت تخطط لها بتعاون مع أشخاص آخرين.

والمعنية بالأمر، التي كانت تتوفر على أزيد من ثمانية اشتراكات هاتفية تستخدمها للتواصل مع ضحاياها، كانت تقدم نفسها كامرأة أعمال ومسؤولة عن فرع صندوق الإيداع والتدبير الدولي "C.D.G INTERNATIONAL"، وقد وعدت أحد كبار رجال الأعمال في الدار البيضاء بأن تسهل له جميع إجراءات بيع وحدة صناعية كائنة بمدينة القنيطرة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بمعداتها والآلات الصناعية الخاصة لتشغيلها والبقعة الأرضية التي تتواجد عليها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "المعنية بالأمر قامت بنسج خيوط عملياتها الاحتيالية عن طريق إيهام ضحاياها، الذين يوجد من ضمنهم رجال أعمال مغاربة يعتنقون الديانة اليهودية، بأنها مسؤولة وإطار عال بمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ومكلفة بتسيير فرعه خارج المغرب CDG INTERNATIONAL، وأن العضو الثانية بالعصابة هي المساعدة الإدارية الخاصة بإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وأن الرسائل الإلكترونية تخص كلا من السيدين فاضل بنيعيش وادريس جطو، ليتبين من المعطيات المؤكدة أن لا علاقة لها بصندوق الإيداع والتدبير ولا بإدريس جطو ولا بفاضل بنيعيش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مواطنة الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:22
فعلاً انها مجرمة مغامرة ووقحة !!!! لم تجد سوى السيد المحترم إدريس جطو لكي تنصب على الضحايا مدعية أنها من معارفه !!!! ينبغي معاقبتها ومن معها أشد العقوبات لكي تكون عبرة !
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2 - بلال الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:23
من يقضي على الطماع ؟
الا الكذاب.
تحياتي.
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3 - قنيطري ،،، الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:23
امرة زعيمة عصابة من المجرمين و تتحكم فيهم ،، شفتو المراة علاش قادة .. فيناهوما الجمعيات لكيطالبو بحريات ووو و كيقولو المراة مجرد ضحية .
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4 - N.H الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:27
هههه هادى هو النصب و إلا فلا ضربها كبيرة ولا تكمش
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5 - لو كان .... الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:28
لو كانت هناك شفافية وعدل ما كان لمثل هاته العصابات الإجرامية ان تنتعش . لكن انه المغرب الدي لابد لك من " القهوة" والحلاوة وتحت الطابلة . لهدا يهرب المستتمرين وأصحاب المنافسة الحرة والنزيهة
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6 - bravo الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:31
تبارك الله عليك,اذكى من الذكور لي قولبتي,نتمنى تكوني خزنتي شي ملاين ملي تخرجي من الحبس تبرعي.الكذاب يغلب الطماع وزعما راهم مستثمرين وقارين وفاهمين
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7 - مغربي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:33
لماذا 5 ملايين سنيم مبلغ ضخم قبح الله الفقر اللذي يوجه مثل هذه الفئة من الشباب لمثل هذه الحيل لكسب المال وكل واحد وضروفه المزرية وماذا سنقول على ناس يأكلون وينهبون بهاذا البلد العزيز ودون مستوى دراسي داخل قبة البرالأمان (البرلمان) حسبي الله ونعم الوكيل قرينا ماخدمنا وبحثنا وما جدنا والمناصب العليا للناس الأعلا درجة بالبلاد ولم يبقا من الإسلام إلا كلمة الإسلام
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8 - الغنادرة الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:33
بعد الناس في منطقة دكالة وبظبط الغنادرة يدعون ان النصب حلال.....حسب ماجاء في
قوله : ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) أي : إذا فرغت او افلست وأصبحت عليك ديون ، فانصب
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9 - الطماع يقضي عليه الكداب الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:34
الطماع يقضي عليه الكداب وفلوس لبان يدهييهم ليه زاعطوط هههههههههه
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10 - السطاتي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:39
هادي رشوة قدمتها هاد المجموعة الاستثمارية باش تستولي على شركات تابعة للدولة.. الكذاب كيقضي على الطماع... اظن انه يجب متابعة الراشي و المرتشي و عدم تكييف القضية على انها نصب
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11 - abdou الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:41
Elle mérite une médaille de grand service de l'État ; si elle est arrivée à ce stade professionnel d'arnaque .Maintenant , chapeau à l'égalité des femmes , devant l'avarice de certain genre d'hommes
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12 - Mohammad الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 21:41
هده الأحداث تؤكد بالوضوح للحصول على الصفقات لا بد أن تقدم الرشوة.كفى الحديث عن تخليق الحياة العامة
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