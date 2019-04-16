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كُتّاب وآراء
مسلّح يتذرّع بـ"علاج السرطان" للسطو على وكالة بنكية في طنجة
تمكنت عناصر الأمن بطنجة، اليوم الثلاثاء، من توقيف شاب حاول السطو على وكالة بنكية بمنطقة "بلاصا طورو" باستعمال سكين من الحجم الكبير.
ووفق مصادر متطابقة فإن الموقوف دخل وكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وأشهر سلاحه في وجه المستخدمين مطالبا إياهم بتسليمه الأموال.
وأضافت المصادر ذاتها أن حارس الأمن الخاص بالوكالة وأحد الزبائن تمكنا من مغادرة الوكالة، وإغلاق الباب على المعتدي، قبل أن يستدعيا أعوان سلطة وعناصر القوات المساعدة، ثمّ الأمن الذي تمكن من توقيف المعني الذي حاول كسر الباب للفرار.
المعتدي كشف لمحققي الشرطة، بعد إلقاء القبض عليه في عين المكان، أن محاولته جاءت من أجل "الحصول على أموال تمكنه من علاج والده المريض بالسرطان".
المديرية العامة للأمن الوطني قالت إن المشتبه فيه أشهر سكينا من الحجم الكبير في محاولة لسرقة ودائع مالية، مؤكدة الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضاف المصدر نفسه أن التحقيقات جارية بخصوص حقيقة الدوافع وخلفيات ارتكاب المعني بالأمر لهذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.