24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5313:3217:0620:0321:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. منبر سياحي عالمي يُوصي بزيارة "مدابغ فاس" وصحراء المغرب (5.00)

  2. دراسة: غالبية المغاربة يفضلون اقتناء سيارات بـ "محركات اقتصادية" (5.00)

  3. انطلاق حملة لتنظيف حدائق وسط البيضاء آنفا (5.00)

  4. مدينة شفشاون تحتضن المنتدى العالمي للتصوف (5.00)

  5. مسلمون ويهود ومسيحيون يتوحدون ضد حظر الرموز الدينية بكيبيك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مسلّح يتذرّع بـ"علاج السرطان" للسطو على وكالة بنكية في طنجة

مسلّح يتذرّع بـ"علاج السرطان" للسطو على وكالة بنكية في طنجة

مسلّح يتذرّع بـ"علاج السرطان" للسطو على وكالة بنكية في طنجة
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 17:00

تمكنت عناصر الأمن بطنجة، اليوم الثلاثاء، من توقيف شاب حاول السطو على وكالة بنكية بمنطقة "بلاصا طورو" باستعمال سكين من الحجم الكبير.

ووفق مصادر متطابقة فإن الموقوف دخل وكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وأشهر سلاحه في وجه المستخدمين مطالبا إياهم بتسليمه الأموال.

وأضافت المصادر ذاتها أن حارس الأمن الخاص بالوكالة وأحد الزبائن تمكنا من مغادرة الوكالة، وإغلاق الباب على المعتدي، قبل أن يستدعيا أعوان سلطة وعناصر القوات المساعدة، ثمّ الأمن الذي تمكن من توقيف المعني الذي حاول كسر الباب للفرار.

المعتدي كشف لمحققي الشرطة، بعد إلقاء القبض عليه في عين المكان، أن محاولته جاءت من أجل "الحصول على أموال تمكنه من علاج والده المريض بالسرطان".

المديرية العامة للأمن الوطني قالت إن المشتبه فيه أشهر سكينا من الحجم الكبير في محاولة لسرقة ودائع مالية، مؤكدة الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر نفسه أن التحقيقات جارية بخصوص حقيقة الدوافع وخلفيات ارتكاب المعني بالأمر لهذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مراكشي الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 17:15
الدوافع هي الهيروين او الكوكايين وجب الحكم على مروجي ومستوردي المخدرات القوية بالمؤبد مع تقنين نبتة الكيف والمشروبات الروحية ويبقى كلشي تحت عين الدولة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.