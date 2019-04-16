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الرئيسية | حوادث | قتيل و18 جريحا في انقلاب شاحنة قرب زاكورة

قتيل و18 جريحا في انقلاب شاحنة قرب زاكورة

قتيل و18 جريحا في انقلاب شاحنة قرب زاكورة
محمد ايت حساين
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 19:36

لقي عامل زراعي مصرعه، اليوم الثلاثاء، في انقلاب شاحنة من نوع "كانتير" كانت قادمة من منطقة الفايجة ضواحي مدينة زاكورة، وأصيب 18 شخصا بجروح متوسطة الخطورة.

ونقلت جثة المفارق للحياة إلى مستوع الأموات، في حين أحيل الأشخاص الـ 18 المصابون، وكلهم من العمال الزراعيين المتخصصين في زراعة "البطيخ الأحمر"، على مستعجلات المستشفى الإقليمي بزاكورة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن الحادثة استنفرت مصالح الوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي التي حلت بعين المكان، وعملت على نقل المصابين إلى المستشفى، فيما قام فؤاد حجي، عامل الإقليم، بزيارة المصابين في المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

ورجحت المصادر ذاتها أسباب انقلاب الشاحنة إلى السرعة المفرطة التي كان يسير بها السائق، قبل أن يفقد السيطرة على المقود وتنقلب العربة مرات عدة، مخلفة إصابات وقتيلا واحدا، وذلك على مستوى الطريق الرابطة بين زاكورة ومنطقة الفايجة.

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