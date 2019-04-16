24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:53
|13:32
|17:06
|20:03
|21:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتخاب ممثلي قضاة المحمدية بمكتب الودادية الحسنية
- معترض الموكب الملكي
- شبكة إجرامية تسقط في قبضة مصالح الأمن المغربي
- نادي المسنين في تاونات .. فضاء ترفيه وصداقة للبالغين أرذل العمر
- التواجد بالفرنسية
منبر سياحي عالمي يُوصي بزيارة "مدابغ فاس" وصحراء المغرب (5.00)
دراسة: غالبية المغاربة يفضلون اقتناء سيارات بـ "محركات اقتصادية" (5.00)
حميش يصف أعطاب أحزاب مغربية .. احتباس سياسي وضلال لغوي (5.00)
- المغرب يعود إلى "توقيت غرينيتش" في الأسبوع الأول من شهر ماي - (130)
- أمزازي يستبعد "سنة بيضاء" ويدعو "المتعاقدين" إلى وقف الإضراب - (69)
- ولي العهد يتوج "مزارعين متميزين" في المعرض الدولي للفلاحة - (67)
- حميش يصف أعطاب أحزاب مغربية .. احتباس سياسي وضلال لغوي - (50)
- ائتلاف مغاربي يدافع عن حقّ النساء في الإجهاض الآمن والقانوني - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سرقة وكالة لتحويل الأموال تورط عشرينيا في فاس
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالعنف، استهدفت وكالة تجارية لتحويل الأموال.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن فاس كانت قد توصلت، خلال الأسبوع المنصرم، بشكاية من مستخدم في وكالة تجارية لتحويل الأموال يتهم فيها شخصا بمداهمته داخل الوكالة، وتعريضه لسرقة مبلغ 94 ألف درهم، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.