تزوير أوراق مالية يجر مهاجرا مغربيا إلى العدالة

هسبريس - و.م .ع

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، الثلاثاء، من توقيف مواطن مغربي مقيم بإسبانيا، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر يشتبه في تزويره لأوراق مالية بالعملة الوطنية واستعمالها في اقتناء سلع وبضائع معروضة على مواقع الإعلانات الإشهارية في شبكة الأنترنت، فضلا عن إجراء معاملات مالية مع تجار أجانب باستعمال أوراق مالية مزيفة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة داخل مسكن عائلة المشتبه فيه مكنت من حجز معدات تستخدم في تزوير الأوراق المالية، وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية، وأدوات للطباعة والنسخ، وبقايا أوراق استخدمت في التزوير، بالإضافة إلى ضبط ورقة مالية مزورة من فئة 200 درهم، وكذا سبع أوراق مالية أخرى من فئات مختلفة سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية للتحقق منها.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.