24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:52
|13:32
|17:06
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتخاب ممثلي قضاة المحمدية بمكتب الودادية الحسنية
- معترض الموكب الملكي
- شبكة إجرامية تسقط في قبضة مصالح الأمن المغربي
- مستخدمون بملهى ليلى يطالبون بالأجور في مراكش
- أياكس يضع يوفنتوس خارج دوري أبطال أوروبا
منبر سياحي عالمي يُوصي بزيارة "مدابغ فاس" وصحراء المغرب (5.00)
دراسة: غالبية المغاربة يفضلون اقتناء سيارات بـ "محركات اقتصادية" (5.00)
حميش يصف أعطاب أحزاب مغربية .. احتباس سياسي وضلال لغوي (5.00)
- المغرب يعود إلى "توقيت غرينيتش" في الأسبوع الأول من شهر ماي - (131)
- أمزازي يستبعد "سنة بيضاء" ويدعو "المتعاقدين" إلى وقف الإضراب - (75)
- ولي العهد يتوج "مزارعين متميزين" في المعرض الدولي للفلاحة - (70)
- حميش يصف أعطاب أحزاب مغربية .. احتباس سياسي وضلال لغوي - (52)
- البوليساريو تصدّر "التيه السياسيّ" بالترويج لمقاطعة لقاءات جنيف - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة ثاني ضحية في حادث انقلاب شاحنة بزاكورة
توفي شخص ثان في حادث انقلاب شاحنة بين منطقة الفايجة ومدينة زاكورة، فيما تم نقل ثلاثة أشخاص في حالة حرجة إلى الرشيدية وورزازات.
الشخص الثاني نقل إلى المستشفى في غيبوبة تامة، وتوفي بعد دخوله المرفق الصحي، نتيجة الجروح البليغة التي أصيب بها في رأسه وصدره.
وقال محمد لغفيري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بزاكورة، إن "مستعجلات المستشفى الإقليمي بزاكورة استقبلت، اليوم، 18 شخصا، حالة أربعة منهم خطيرة، وتوفي أحدهم دقائق قليلة بعد ولوجه المستشفى، فيما قدمت الإسعافات الضرورية إلى جميع المصابين".
وأضاف المسؤول الإقليمي للصحة، في تصريح لهسبريس، "نظرا للحالة الحرجة لثلاثة مصابين تم نقل أحدهم إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، ونقل اثنان آخران إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات لتلقي العلاجات الضرورية".
وأشار لغفيري إلى أن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بزاكورة اتصلت بإدارة الصحة بالرشيدية وورزازات من أجل توفير مكان العلاج للمصابين، وتوفير الرعاية الصحية الضرورية لهم.