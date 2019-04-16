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الرئيسية | حوادث | وفاة ثاني ضحية في حادث انقلاب شاحنة بزاكورة

وفاة ثاني ضحية في حادث انقلاب شاحنة بزاكورة

وفاة ثاني ضحية في حادث انقلاب شاحنة بزاكورة
محمد آيت حساين
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 23:04

توفي شخص ثان في حادث انقلاب شاحنة بين منطقة الفايجة ومدينة زاكورة، فيما تم نقل ثلاثة أشخاص في حالة حرجة إلى الرشيدية وورزازات.

الشخص الثاني نقل إلى المستشفى في غيبوبة تامة، وتوفي بعد دخوله المرفق الصحي، نتيجة الجروح البليغة التي أصيب بها في رأسه وصدره.

وقال محمد لغفيري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بزاكورة، إن "مستعجلات المستشفى الإقليمي بزاكورة استقبلت، اليوم، 18 شخصا، حالة أربعة منهم خطيرة، وتوفي أحدهم دقائق قليلة بعد ولوجه المستشفى، فيما قدمت الإسعافات الضرورية إلى جميع المصابين".

وأضاف المسؤول الإقليمي للصحة، في تصريح لهسبريس، "نظرا للحالة الحرجة لثلاثة مصابين تم نقل أحدهم إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، ونقل اثنان آخران إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات لتلقي العلاجات الضرورية".

وأشار لغفيري إلى أن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بزاكورة اتصلت بإدارة الصحة بالرشيدية وورزازات من أجل توفير مكان العلاج للمصابين، وتوفير الرعاية الصحية الضرورية لهم.

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