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الرئيسية | حوادث | مصادر إسبانية تعلن توقيف ناشط ريفي بالمغرب

مصادر إسبانية تعلن توقيف ناشط ريفي بالمغرب

مصادر إسبانية تعلن توقيف ناشط ريفي بالمغرب
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 23:56

أكدت مصادر أمنية إسبانية أن السلطات المغربية أوقفت ناشطا ريفيا على مستوى المعبر الحدودي لثغر سبتة المحتل قادما من مدينة بلباو الواقعة شمال المملكة الأيبيرية.

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريحات لصحيفة "إلكورييو"، أن عناصر الأمن أوقفت الناشط الريفي خالد الحدادي، الذي كان ينوي القيام بزيارة لأهله بمدينة الحسيمة، مشيرة إلى النيابة العامة المغربية وجهت إليه تهمة "الهجرة غير الشرعية".

وزاد المنبر الإعلامي نفسه أن الحدادي يدير المطعم الشعبي "Berebar" المختص في تقديم الوجبات المغربية في حي سان فرانسيسكو بالمدينة ذاتها، موضحا أن قرار الإيقاف تم بناء على أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمدينة الرشيدية.

"ومن المنتظر أن يمثل أمام القاضي للإدلاء بتصريحاته بشأن تورطه المزعوم في جريمة الهجرة غير الشرعية والانتماء إلى منظمة إجرامية"، تضيف الصحيفة، التي أوردت أن الموقوف يساعد على دمج المهاجرين المغاربة القاصرين غير المصحوبين بمحافظة أوسكادي بإقليم الباسك.

وينشط المعني بالأمر في العديد من الجمعيات داخل التراب الإسباني، إضافة إلى أنه معروف بدفاعه عن المعتقلين على خلفية مظاهرات الريف.

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