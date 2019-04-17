الأمن الإسباني يعتقل اثنين من طاقم سفينة مغربية

متابعة من خالد ملوك

ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على اثنين من أفراد طاقم سفينة صيد مغربية بتهمة "تهريب المخدرات من مدينة الداخلة نحو جزيرة لاس بالماس بأرخبيل الكناري الإسباني".

وأفادت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" أنه تم حجز السفينة المذكورة بميناء "بويرتو دي لا لوث"، فيما تم اقتياد الموقوفين المغربيين إلى أقرب مخفر للشرطة قصد تعميق البحث معهما قبل عرضهما على النيابة العامة.

وأوضحت الوكالة أن الأمنيين الإسبانيين توصلوا بمعلومات دقيقة من مصدر مجهول بشأن مكان تواجد السفينة المحملة بكميات مهمة من مخدر الحشيش، مبرزة في السياق نفسه أن الشحنة كانت مخبأة بعناية داخل مقصورة ربان السفينة.

وأشارت "أوروبا بريس" إلى أن وحدة حماية السواحل تقوم بعمليات فحص روتينية للعديد من السفن التي تصل إلى مختلف موانئ الجزيرة، لاسيما تلك القادمة من مدينة الداخلة، مضيفة أن محضر الشرطة يتضمن اعترافات الشخصين المعتقلين بارتكابهما جريمة الاتجار بالمخدرات.