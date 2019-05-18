24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:40
|05:21
|12:29
|16:09
|19:28
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة النتائج تعصف بالكوكب .. والأنصار يحنّون إلى زمن المديوري
- الزفزافي .. القصة الكاملة
- تراويح من العاصمة الأمريكية
- فيصل عزيزي: الأغاني اليهودية المغربية مليئة بالإيحاءات الجنسية
- حميش: الثقافة ترفع التنمية البشرية .. المثقف يقبع أبراجا عاجية
زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)
مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)
تبذير أموال دافعي الضرائب يلاحق رحلة مسؤول أمريكي إلى المغرب (5.00)
- عائلات مغربية تشتكي "تنصير" الأطفال قسرا في مدارس هولندية - (71)
- ناصر الزفزافي .. عاشق مكسور الجناح وثائر عنيد في وجه "المخزن" - (67)
- وزارة العدل تعلن الحرب على سماسرة المحاكم بالكاميرات والمتابعات - (54)
- تعادل اتحاد طنجة والوداد يُشعل الصراع مجددا على لقب البطولة - (51)
- الحق في الإيمان والحق في الإلحاد - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطات المحلية تحجز مواد غذائية فاسدة ببني ملال
تمكنت اللجنة الإقليمية واللجان المحلية بمعية السلطات المحلية بإقليم بني ملال، خلال زيارتها الميدانية لمختلف مستودعات التخزين والتسويق ونقط التوزيع، من حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، قدرت بحوالي 2100 كلغ (دقيق، لحوم، مصبرات الطماطم، الفواكه، العجائن، التمور، القطاني، النقانق،...)، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المخالفين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتفعيلا للقانون رقم 15/77 المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، أفاد بلاغ توصلت به هسبريس بأن اللجنة الإقليمية المختلطة حجزت حوالي 56 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي ما زالت تتداول فيها سريا، كما حررت بشأن تلك المخالفات محاضر أحيلت على أنظار الجهات القضائية المختصة.
وفي إطار تفعيل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية من أجل تواصل فعال مع المستهلكين بوضع الرقم الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات واستفسارات المستهلكين، عملت السلطات الإقليمية منذ انطلاق هذه العملية على تفعيل هذا الإجراء بتوفير الإمكانات والوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية اللازمة لضمان تلقي ومعالجة المكالمات والشكايات الواردة عن طريق هذا الرقم، حيث جرى إحداث خلية إقليمية تعمل طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.
وتندرج هذه العمليات، يفيد البلاغ نفسه، في إطار التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق ومراقبة مختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بإقليم بني ملال بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية، من أجل احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك ومعايير الجودة والتخزين وإعلام المستهلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ما فائدة الصوم والتدين وصلاة التراويح والسبحة في اليد إذا لم تهذب الأخلاق؟؟؟
صدق من قال : المجتمع المتدين مجتمع منافق
انشر ولك أجر عظيم