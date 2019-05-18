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الرئيسية | حوادث | "الكيف" يُسقط 3 أشخاص من أسرة واحدة بإنشادن

"الكيف" يُسقط 3 أشخاص من أسرة واحدة بإنشادن

"الكيف" يُسقط 3 أشخاص من أسرة واحدة بإنشادن
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 17 ماي 2019 - 23:15

تمكّنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، اليوم، من توقيف ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، بدوار آيت علي التابع لجماعة إنشادن بضواحي اشتوكة آيت باها، بتهمتي حيازة وترويج الممنوعات.

واستغلت المصالح الدركية إخبارية في الموضوع، انتقلت على إثرها إلى الدوار سالف الذكر، حيث نصبت كمينا للمشتبه بهم، انتهى بتوقيفهم.

وأسفرت الأبحاث، التي تم القيام بها بمنزل الموقوفين، عن حجز ما يُناهز 60 كيلوغراما من سنابل القنب الهندي (الكيف)، إلى جانب كمية مهمة من أوراق التبغ (طابا)، ومبالغ مالية متحصل عليها من ترويج المخدرات.

ووضع الموقوفون الثلاثة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في الممنوعات وموضوع عدة مذكرات بحث بسبب التهم ذاتها، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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