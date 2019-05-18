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الرئيسية | حوادث | سقوط جزء من سقف مسجد يخلف جريحا بخريبكة

سقوط جزء من سقف مسجد يخلف جريحا بخريبكة

سقوط جزء من سقف مسجد يخلف جريحا بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 18 ماي 2019 - 00:28

بعدما دق سكان حي الزيتونة بمدينة خريبكة ناقوس الخطر، وعبّروا في تواصل سابق مع الجريدة عن استيائهم من أوضاع مسجد عثمان بن عفان، فوجئ المصلون، ليلة الجمعة، بسقوط جزء من سقف المسجد.

وقال شاهد عيان إن جزءا من سقف المسجد سقط بين صلاتي المغرب والعشاء، مخلفا إصابة أحد المصلين بجروح في الرأس والوجه، مشيرا إلى أنه من حسن الحظ لم تتزامن الواقعة مع إحدى الصلوات، حيث يكون المسجد ممتلئا عن آخره بالمصلين.

وأضاف المصدر ذاته أن المصلي الجريح نقل إلى قسم المستعجلات من أجل تلقي الإسعافات الأولية، فيما حلّ بالمسجد ممثلو السلطات المحلية والمصالح الأمنية وآخرون من المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعاينوا مخلفات الواقعة التي أثارت مزيدا من الاستنكار.

وقالت مصادر مطلعة من الوزارة المعنية إن لجنة مختلطة ستحلّ بالمسجد في الساعات القليلة القادمة، من أجل إغلاقه فترة مؤقتة، بهدف إخضاعه للإصلاحات الضرورية، مشيرة إلى أن "الإصلاحات كانت مبرمجة بغض النظر عن واقعة سقوط جزء من السقف".

يُشار إلى أن لجنة من أحد المراكز العلمية والتقنية المتخصصة في تشخيص البنايات أجرت، شهر دجنبر 2015، معاينة للمسجد من أجل تشخيص حالته وتسجيل الملاحظات والمقترحات، ووثّقت العملية بصور وتقرير تتوفر الجريدة على نسخة منه.

وقد رصد المركز العلمي والتقني حينها مجموعة من المشاكل التي تعتري المسجد، من ضمنها "أعطاب على مستوى النوافذ"، و"تساقط قطع من الطلاء الإسمنتي الخارجي"، و"تآكل بلاط القبة المركزية للمسجد"، و"بروز الجزء الفاصل بين الصومعة والبناية"، و"مظاهر الرطوبة على مجموعة من الجدران"، و"سقوط أجزاء من الرخام بالمدخل الشمالي للمسجد"، و"تساقط الزليج من ركائز المسجد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عجبا السبت 18 ماي 2019 - 01:06
يا سبحان الله.الم تستثمر 239 مليون درهم في اعادة هيكلة المساجد.هههه.يمهل ولا يهمل.يعني الشفرة باينة الحمد لله.
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22
2 - Gala السبت 18 ماي 2019 - 01:07
المصلون كانوا يعلمون أن المسجد متهالك فلماذا يصلون فيه؟. هذه مغامرة
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3 - Abdeltif السبت 18 ماي 2019 - 01:41
راه حتى الشوارع ديالو محفرين وكيعملو الغبرة و الازبال امامه
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0
4 - مقارنة المساجد السبت 18 ماي 2019 - 01:51
إذا قارنا المساجد التي بنيت منذ قرون خلت لازالت تأوي المصلين دون خوف بينما مساجد بنيت بعد الاستقلال أو منذ بضعة سنين أصبحت تشكل خطرا على المصلين فلماذا هذه المفارقة الغريبة؟؟؟؟
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0
5 - احمد السبت 18 ماي 2019 - 02:14
تشاء الصدف ان يتزامن الحادث مع تهليل وزير الاوقاف بترميم المساجد
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3
6 - lmostapha السبت 18 ماي 2019 - 02:30
en cas d'accident sanctionnés les responsables.
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7 - العبدي السبت 18 ماي 2019 - 03:01
على الوزير مباشرة أن يتحمل مسؤوليته وتحويل المسؤول عن لجنة البحث لسنة 2015 ولماذا لم يدرج المسجد ضمن لا ءحة المساجد التي تم ترميمهارغم شكاية الساكنة.مع تعويض المتضرر و متابعة علاجه بالمعقول و العمل وليس بالكلام .
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8 - العنكبوت السبت 18 ماي 2019 - 03:09
السلام عليكم، خلينا من تقرير اللجنة اللي كاتقول معاينة سقوط الرخام و الإسمنت و بروز جزء بين الصومعة و المسجد و و و ،غير بيناتنا و من خلال الصورة فقط،شكون بان ليه باللي السارية طالعة عوجة بلا لجنة بلا عجنة؟؟؟
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9 - Afrani السبت 18 ماي 2019 - 04:39
لا حول ولا قوة الا بالله .حتى تقع المصيبة
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10 - سين السبت 18 ماي 2019 - 12:40
أليست المساجد بيوت الله؟! لماذا لا يحميها؟!!!
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