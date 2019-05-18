24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4005:2112:2916:0919:2820:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)

  2. مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)

  3. انتشال جثة غريق من نهر أم الربيع نواحي سطات (5.00)

  4. لابا كودجو: نهضة بركان الأقرب إلى التتويج القاري (5.00)

  5. تبذير أموال دافعي الضرائب يلاحق رحلة مسؤول أمريكي إلى المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يحجز مخدرات داخل منزل ببويزكارن

الدرك الملكي يحجز مخدرات داخل منزل ببويزكارن

الدرك الملكي يحجز مخدرات داخل منزل ببويزكارن
مصطفى بكار من تزنيت
السبت 18 ماي 2019 - 01:15

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بويزكارن من حجز 550 غراما من مخدر الشيرا ومبالغ مالية وهاتفين نقالين، إثر مداهمة أحد المنازل الواقعة بالمجال الحضري لجماعة بويزكارن.

وحسب مصدر هسبريس، فقد أسفرت العملية أيضا عن توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، بعد إخبارية توصلت بها المصالح الدركية، تفيد ترويج المشتبه بهم للمخدرات في عدة أحياء بالمدينة.

وقد تم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الملك بابتدائية كلميم من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سليمن سيتي السبت 18 ماي 2019 - 10:17
هنا في سيدي سليمان وخصوصا في حي اجبيرات الواد بيع المخدرات اصبع شئ عادي و كأن الدولة رخصت بيعه للعموم و أمام العيون يجلس المروج على كرسيه والسيف في يده يعرض بضاعته بكل انواعها وللزبون حرية الاختيار. لقد أصبحنا نعيش التناقض من يريد بيع شئ حلال في الشارع تجد رجال السلطة له بالمرصاد ومن يبيع المخدرات يقولون له (خود راحتك) كيف لا و هو يبعد عنهم مشاكل الشباب بتعديل دماغهم لا يفكرون في شيئ إلى ثمن (جوان او المشموم) انشري يا جريدة الحقيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.