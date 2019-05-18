الدرك الملكي يحجز مخدرات داخل منزل ببويزكارن

مصطفى بكار من تزنيت

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بويزكارن من حجز 550 غراما من مخدر الشيرا ومبالغ مالية وهاتفين نقالين، إثر مداهمة أحد المنازل الواقعة بالمجال الحضري لجماعة بويزكارن.

وحسب مصدر هسبريس، فقد أسفرت العملية أيضا عن توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، بعد إخبارية توصلت بها المصالح الدركية، تفيد ترويج المشتبه بهم للمخدرات في عدة أحياء بالمدينة.

وقد تم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الملك بابتدائية كلميم من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم.