24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:40
|05:21
|12:29
|16:09
|19:28
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة النتائج تعصف بالكوكب .. والأنصار يحنّون إلى زمن المديوري
- الزفزافي .. القصة الكاملة
- تراويح من العاصمة الأمريكية
- فيصل عزيزي: الأغاني اليهودية المغربية مليئة بالإيحاءات الجنسية
- حميش: الثقافة ترفع التنمية البشرية .. المثقف يقبع أبراجا عاجية
زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)
مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)
تبذير أموال دافعي الضرائب يلاحق رحلة مسؤول أمريكي إلى المغرب (5.00)
- عائلات مغربية تشتكي "تنصير" الأطفال قسرا في مدارس هولندية - (71)
- ناصر الزفزافي .. عاشق مكسور الجناح وثائر عنيد في وجه "المخزن" - (67)
- وزارة العدل تعلن الحرب على سماسرة المحاكم بالكاميرات والمتابعات - (54)
- تعادل اتحاد طنجة والوداد يُشعل الصراع مجددا على لقب البطولة - (51)
- الحق في الإيمان والحق في الإلحاد - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك الملكي يحجز مخدرات داخل منزل ببويزكارن
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بويزكارن من حجز 550 غراما من مخدر الشيرا ومبالغ مالية وهاتفين نقالين، إثر مداهمة أحد المنازل الواقعة بالمجال الحضري لجماعة بويزكارن.
وحسب مصدر هسبريس، فقد أسفرت العملية أيضا عن توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، بعد إخبارية توصلت بها المصالح الدركية، تفيد ترويج المشتبه بهم للمخدرات في عدة أحياء بالمدينة.
وقد تم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الملك بابتدائية كلميم من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم.