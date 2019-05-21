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كُتّاب وآراء
التحقيق في تعنيف شرطي لشخص على المباشر
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الاتهامات المنسوبة لشرطي يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، والتي يوثقها شريط فيديو تم بثه مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، يظهر فيه شخص يدعي تعرضه لاعتداء جسدي ولفظي من قبل الشرطي المذكور.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع مضمون هذا التسجيل المباشر، الذي يدعي صاحبه أن شرطيا بمنطقة أمن البرنوصي عرضه للسب والشتم المقرون بالعنف الجسدي أثناء توقيفه بالقرب من قنطرة تيط مليل بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يظهر المقطع احتكاكا بين الطرفين أثناء محاولة ناشر الفيديو تصوير وجه الشرطي.
وأضاف المصدر ذاته أنه في مقابل البحث القضائي الذي تشرف عليه السلطات القضائية المختصة، باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا موازيا لتحديد أية تجاوزات مهنية منسوبة لموظف الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (80)
إضافة إلى ذلك فإن هذا المواطن الذي يدعي أن الشرطي اعتدى عليه ليس من حقه تصوير فيديو ويجب متابعته على هذا الأساس.
يجب معرفة الأسباب التي جعلت الشرطي يصل إلى هذا الحد من التوتر غير العادي قبل ترتيب الجزاءات على كلا الطرفين
Cest inadmissible et choquant de voir un policier frrape un citoyen de telle sorte on est en 2019
Cest honteux il faut sanctionner ce pseudo policier
انا شرطي اعيش في ظروف قاهرة كغيري من الموظفين في هذا القطاع .
انا حاصل على الاجازة في الكيمياء واشتغل طوال السنة ولا استفيد الا من 20 يوم من الاجازة .
حتى الزيادة في الاجور لم نستفد منها .
السنا موظفين اغلبينتا يعيشون ظروف مادية صعبة ونظتر للاقتراض كم مرة للاسف .
انا اعيش على اعصابي في هاته المهنة ، اليس من حقنا التمتع قليلا في هاته الحياة لا عطل لا اجازات لا تعويضات عن ساعات العمل الكثيرة ، واليوم نفاجا بحرماننا من الزيادات وعدم اخراج قانون التنظيمي للشرطي الذي ننتظره منذ امد .
لن اتفاجى ان اقدم شرطي على الانتحار او الاعتداء على مواطن تحت طاىلة هاته الظروف القاهرة .
ارحمو هاته الفىة بالله عليكم
عاش الملك عـــــــــــــــــاش الملك
الله الوطن الملك
En france et en espagne et en belgique c est pire donc arrêter de faire croire aux gens que c est made in morroco.
L'histoire est simple. Un policier abuse d'un citoyen se croyant dans les années 80.
Le jeune filme la scène et comme dans tous les états de droit, la police décide de faire son enquête.
J'espère que justice sera faite et que nos agents de sécurité comprennent tous que la seule règle que doit gérer leurs actions est la règle de droit.
من جهة اخرى جهاز الامن كباقي القطاعات يحتوي على اناس شرفاء واعيين بدورهم و مسؤوليتهم ازاء الوطن والمواطن ولكن هذا لا يعني التساهل في تطبيق القانون في حق المخالفين
لا اضن ان سي رضى طيح الباطل علي البوليسي. و Vas dormir Va
1 الشرطي . اضحى مقهور وليست له قيمة
2 الشرطي دائما ملام على اي رد فعل
3، الشرطي يتم تحمله مسؤولية اي خطأ وقع
4 يتم دائما نصرة اي شخص على الشرطي ولو كان الطرف الاخر على خطأ. الشرطي على خطأ فب نظرهم
5 الشمس الشتاء البرد الريح الاعياد الافراح الاقراح مهرجانات مباريات مناسبات . الشرطي واقف لا يتحرك بجون تعويض ولا اعتبار ويتم النظر اليه كمتشرد وساعي للمعونة. والمراقبة على عدم ترك نقطة العمل او الجلوس حتى. والدهاب للدورة المياه
6 ساعات العمل . غير محددة على طول اقلها 9 ساعات وظهرك الى الشمس والبرد ومختلف الفصول . الليل بطوله ونهار بعصره
7 اجرة زهيدة لا تكفي لا للكراء ولا تجريس الابناء .
النتيجة . شرطي لا بشعر لا بامن لي نفسه فكيف له ان يوفره لغيره . ان يتفانا في عمله مع الانحياز الدائم والتام للمواطن . لا قانون يحميه ولا تغطية صحية تسهر عليه.
المراقبة الدائمة له في تحركاته وكلامه وما يصدره لسانه
الكلام يطول والمحن تدوم و لا من يحرك ساكن ولا من يقول كلمة حق في هدا الزمان وهده البلاد ....نلتاقي في نقاش اخر
في أي دولة نحن؟
الا يسيء هذا تلشرطي لجهاز اشرطة ، والذي يبذل فيه المسؤول الأول السبد الجموشي جهودا حثيثة لتخليق هذا الجهاز؟
يجب محاكمة هذا اشرطي وطرده لأنه أساء كثيرا للزي الذي يلببسه.
فهاد التصرف يشوه جهاز الامن الدي يسعى الحموشي الى تحديثه و عصرنته
فهناك قانون يطبق المغرب بلد الحق و القانون ليس الضرب
Cest inadmissible et choquant de voir un policier frrape un citoyen de telle sorte on est en 2019
Cest honteux il faut sanctionner ce pseudo policier
سيرو شوفو واحد السيدة عجوز في تطوان شنو دار فيها المخزن تاوحد ماداها فيها
باركت من الفرزيات
تحياتي سيدي
الصراحة البوليسي غلط غلطة كبيرة وخصو يتعاقب
و اكيد ان الشخص المصور لم يراعي هذه الظروف لو احترمه لاحترمه القضية بهذه البساطة .
اتمنى الا يعاقب هذا الشرطي فهاد العواشر لانه منا و الينا .
اسيدي مامنحقوش يضربني راه ماشي في الغابة عايشين و داك الزي مايستحقوش حيت حكار تايشوف راسوا الفوق و المواطن غير حشرة .
واااااعنداااكو هير تخليو الجاني و تااابعوا مسجل الفيديو عاااوتاااني
خاصو السجن و الطرد و تعويض المتضرر
شكون فيكم كان حاظر
السؤال الذي يطرح نفسه
لمادا لم يمتثل لا خالف القانون ؟
اين المقطع الأول من الفيديو !!!!!!
1 هناك ابتزاز من طرف المواطن
تعثر الشرطي بثواني عندما اقترب من المواطن الكوميدي الدي تفنن في سقوطه
والدليل ان الشرطي لم يرفسه لأنه رجع مباشرة بعدما حاول منع الفنان من تسجيله بالفيديو
القضية بسيطة للغاية رجل أمن خرج عن طوعه و قام بتعنيف مواطن، عمل مرفوض و مدان و لا يمكن البتة تبريره، القانون هو الفيصل، أما أن نتساءل عن سبب ردة فعل الشرطي فهذه معضلة كبيرة، إن كان يقوم بعمله فطبيعي كما كل المهن أن يتعرض لمضايقة أو إهانة، و في هاته الحالة يحميه القانون ، أما أن ينزل هو العقاب فهذا والله لمنتهى العبث و من يدافع عنه يبتعد عن دولة الحق والقانون التي تضع الجميع سواسية في الحقوق والواجبات..
الفيديو يعكس اعتداء هذا المحسوب على الفن و ليس العكس فالشرطي لم يصدر منه سلوك مشين و حتى حركة الرجل لم تكن للضرب بل لتفادي العفس ...
و بالمقابل تعالي هذا الشخص و نظرته الدنيى للشرطي بل للمغرب ككل و استفزازه للشرطي ... سلوكات مرفوضة بادية بوضوح ...
كما يبدو أن رجل الشرطة عمل ما في وسعه لتطويق الوضع بعدم تكبيل المعتدي و تسليمه للإدارة و متابعته قضائيا خاصة و أن تكرار مثل هذه المشاكل باستمرار في اليوم الواحد تضطر رجل الشرطة إلى التخلي عن حق المتابعة القضائية و إلا سيقضي جل حياته في متاهات و ترهات لا حصر لها...