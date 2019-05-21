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الرئيسية | حوادث | التحقيق في تعنيف شرطي لشخص على المباشر

التحقيق في تعنيف شرطي لشخص على المباشر

التحقيق في تعنيف شرطي لشخص على المباشر
هسبريس من الرباط
السبت 18 ماي 2019 - 16:43

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الاتهامات المنسوبة لشرطي يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، والتي يوثقها شريط فيديو تم بثه مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، يظهر فيه شخص يدعي تعرضه لاعتداء جسدي ولفظي من قبل الشرطي المذكور.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع مضمون هذا التسجيل المباشر، الذي يدعي صاحبه أن شرطيا بمنطقة أمن البرنوصي عرضه للسب والشتم المقرون بالعنف الجسدي أثناء توقيفه بالقرب من قنطرة تيط مليل بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يظهر المقطع احتكاكا بين الطرفين أثناء محاولة ناشر الفيديو تصوير وجه الشرطي.

وأضاف المصدر ذاته أنه في مقابل البحث القضائي الذي تشرف عليه السلطات القضائية المختصة، باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا موازيا لتحديد أية تجاوزات مهنية منسوبة لموظف الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (80)

1 - مول الوداد السبت 18 ماي 2019 - 18:33
و الله العظيم الى هزلت ... واش وليتو اعداء للبوليسي المقهور اللي خدام اكتر من حمار الطاحونة ... واشوف بعدا هاد كيليميتي اش كيقول ... راه اول حاجة ماشي من حقك تصور اي شخص بدون الموافقة ديالو ... تانيا الى ضربك راه كاين شهود و دير الخدمة ديالك لظمان حقك ... و خا انا متأكد انك ستافزيتي البوليسي بما يكفي باش يردعك ...
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-1101
2 - مغربي السبت 18 ماي 2019 - 18:33
دائما الشرطي هو الحائط القصير فإذا فعل المواطن ذلك بالشرطي فإن الإدارة توبخ الشرطي ولا تأخذ حقه لأن المواطن من أولوياتها أما موظف الشرطة فكالقمامة.
إضافة إلى ذلك فإن هذا المواطن الذي يدعي أن الشرطي اعتدى عليه ليس من حقه تصوير فيديو ويجب متابعته على هذا الأساس.
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-904
3 - Mustapha Tree السبت 18 ماي 2019 - 18:36
الشرطي أخطأ في رد الفعل الزائد عن حدود اختصاصاته
يجب معرفة الأسباب التي جعلت الشرطي يصل إلى هذا الحد من التوتر غير العادي قبل ترتيب الجزاءات على كلا الطرفين
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495
4 - Karim السبت 18 ماي 2019 - 18:36
Jai vu la video
Cest inadmissible et choquant de voir un policier frrape un citoyen de telle sorte on est en 2019
Cest honteux il faut sanctionner ce pseudo policier
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309
5 - يوسف السبت 18 ماي 2019 - 18:46
ولات لي قرساتو ناموسة يهز التلفون و يبدأ يصور لينا فيها ويبدأ يعاير فهاد البلاد.. اودييي
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-614
6 - السي يونس السبت 18 ماي 2019 - 18:50
السيد الحموشي بلغ السيل الزبى .
انا شرطي اعيش في ظروف قاهرة كغيري من الموظفين في هذا القطاع .
انا حاصل على الاجازة في الكيمياء واشتغل طوال السنة ولا استفيد الا من 20 يوم من الاجازة .
حتى الزيادة في الاجور لم نستفد منها .
السنا موظفين اغلبينتا يعيشون ظروف مادية صعبة ونظتر للاقتراض كم مرة للاسف .
انا اعيش على اعصابي في هاته المهنة ، اليس من حقنا التمتع قليلا في هاته الحياة لا عطل لا اجازات لا تعويضات عن ساعات العمل الكثيرة ، واليوم نفاجا بحرماننا من الزيادات وعدم اخراج قانون التنظيمي للشرطي الذي ننتظره منذ امد .
لن اتفاجى ان اقدم شرطي على الانتحار او الاعتداء على مواطن تحت طاىلة هاته الظروف القاهرة .
ارحمو هاته الفىة بالله عليكم
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344
7 - كمال السبت 18 ماي 2019 - 18:50
والله تهاد البوليسي صبح محكور بلا قياس بساليتو
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-353
8 - soufiane el habti السبت 18 ماي 2019 - 18:51
اللهم إنصر بلادنا و انصر رجال الأمن و إنصر رجال الحموشي و إنصر رجال الدرك و الجيش ... يجب إحترام رجال الأمن و شكرا
عاش الملك عـــــــــــــــــاش الملك
الله الوطن الملك
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-358
9 - مراني علوي السبت 18 ماي 2019 - 18:56
إلى المعلق رقم 1 مول الوداد. أنا شفت وسمعت فواحد الحفل ديال الشرطة واحد الشرطي من مستوى رفيع يقول وياكد بان المواطن يمكن له بتصوير رجل الشرطة بالزي الوظيفي. ولا يمكن أم يصوره في حالته المدنية والفيديو موجود على اليوتوب إلى كان شئ واحد شافو يأكد هد الخبر
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263
10 - خليل السبت 18 ماي 2019 - 18:57
امر مؤسف ان يعتدي شرطي على مواطن بهذه الطريقة والقضاء حتما سيتخد مجراه .لكن يجب ان يعتبر سلوكا فرديا من طرف الشرطي ولايمت لنزاهة جهاز الشرطة بصلة .
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168
11 - كودو شينشي السبت 18 ماي 2019 - 19:05
شيء مؤسف رؤية مشهد الاعتداء والاكثر أسفًا هو تعاليق معظم المغاربة اللي ماخلات ماقالت على الشرطي الذي لانعلم عن الاسباب اللي خلاتو يقوم بهاد الفعل... الشرطي يبقى مواطن هو الاخر وليس بحيوان لكي يستفز اويشتم... لا اعلم اسباب فعله القاسي هذا ولكن يجب قبل اخد احكام خاطئة معرفة الاسباب والتاكد من الحقائق قبل الشتم والظلم. واللي هايقولي القانون لايسمح للشرطي بالتعنيف.... هانقوليه، وللمرة الثانية الشرطي انسان هو الاخر فاذا سب او استفز من طرف مواطن اخر، ماهانقولش من حقو يظرببو لان دلك يبقى فعل خااااااطئ ولكن من حقه ان يتصرف كانسان هو الاخر عندو كرامتو.... ماتعتابروش البوليسي جهاز آلي... فهو ليس كذلك. وشكرًا.
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66
12 - مواطن السبت 18 ماي 2019 - 19:11
حشومة البوليسي حتى هوما فيهم مواطنين شرفاء ويجب احترامهم .
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86
13 - واو السبت 18 ماي 2019 - 19:11
Karim 4
En france et en espagne et en belgique c est pire donc arrêter de faire croire aux gens que c est made in morroco.
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-35
14 - ياسين السبت 18 ماي 2019 - 19:14
لا يوجد اي حق للمقدم اذ ان شطط في استخدام السلطة و الضرب و الجرح و اعتداء مع الادلة يعني انه لا يحترم نفسه و لا يحترم زيه الرسمي وكتيرون من لا يستحقونه لسوء اخلاقهم و غبائهم زائد نحن بعيدون عن البلدان المتقدمة في الامن.
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56
15 - هشام السبت 18 ماي 2019 - 19:21
2019 او لايف بالفايسبوك او كايقولو ليك يدعي، كون ماكانش الفيديو كون لبقو ليه تهمة العنف ضد رجل امن، بااااركة من تقديس الموظفين راه ما كاين ليخدام بجميل، ليماعجبو حال عطا الله الشباب ليباغي اخدم، او جميع التقارير ديال منظمات حقوق الانسان كاتكذب غي مصطفى الخلفي ليكايقول المعقول، نفس العنف يمارس يوميا على اولاد الشعب من الصحة او التعليم و العاطلين
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106
16 - زايد ناقص السبت 18 ماي 2019 - 19:23
هزلت، اصبح كل من هب و دب يتطاول على أسياده من رجال الشرطة حتى دون سند وذلك مرده تحامل الادارة على موظفيها، امس صاحب طريبورطور استقبله الحموشي بمكتبه و اليوم هذا المسمى ....... الخاسر الاكبر هو المواطن. فبقدر الاحترام يكون الامن
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-155
17 - فرحات السبت 18 ماي 2019 - 19:24
ان الضغط النفسي الذي يعاني منه رجال الأمن و الشرطة بمختلف رثبهم جد.قاصية بالنسبة لظروف العمل طيلة حياته يجب نكون متسامحين معه أن أخطء
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-49
18 - oujdi السبت 18 ماي 2019 - 19:24
Je crois que l'agent n'est pas fou il y'a une cause que l'agent a arrêté ce monsieur svp
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-37
19 - Adnane السبت 18 ماي 2019 - 19:28
Des commentaires aussi pathétiques que le comportement du policier en question.
L'histoire est simple. Un policier abuse d'un citoyen se croyant dans les années 80.
Le jeune filme la scène et comme dans tous les états de droit, la police décide de faire son enquête.
J'espère que justice sera faite et que nos agents de sécurité comprennent tous que la seule règle que doit gérer leurs actions est la règle de droit.
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48
20 - Observateur السبت 18 ماي 2019 - 19:29
الحاجة الوحيدة الي غلط فيها البوليسي هو كان يتجنب ردة فعله تلك و يقوم بما يمليه القانون في حق المخالف ...و مع دلك أن المدعو الضخية راه فيه العياقة كثر من اللزوم ...وما يكون غير استفز الشرطي بشي كلام ما منوش ...لأنه لا يعقل ما حصل
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-24
21 - اسماعيل السبت 18 ماي 2019 - 19:43
و من بعد يصوروا ولادوا ويقولولك راه الشرطي يعول عائلة و خاصوا يسمحلوا، يجب تطبيق القانون لكي لا يتجرا احد على الاعتداء على الاخر و يحترم القانون من جانب الطرفين
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39
22 - ملولي السبت 18 ماي 2019 - 19:53
غير ترمضينة هاديك دابا يتصالحو ملي يفطرو
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-4
23 - فلايني السبت 18 ماي 2019 - 20:02
لا يمكن تبرير العنف من طرف رجل الامن الذي من المفروض ان يسهر على سلامة المواطنين تحت اي طائلة. ولا يجوز الاختباء وراء الظروف و ووو فكل الشعب له ظروفه.
من جهة اخرى جهاز الامن كباقي القطاعات يحتوي على اناس شرفاء واعيين بدورهم و مسؤوليتهم ازاء الوطن والمواطن ولكن هذا لا يعني التساهل في تطبيق القانون في حق المخالفين
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42
24 - Nabilou السبت 18 ماي 2019 - 20:06
انه ليس مواطن عادي، انه امين الراضي، من احسن الكوميديون المغاربة في الخارج، هو جد فخور بمغربيته وجاء الى المغرب لقضاء بعض الايام الرمضانية مع احبابه في المغرب، له اكتر من مليون متبع على الفيس بوك.
لا اضن ان سي رضى طيح الباطل علي البوليسي. و Vas dormir Va
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21
25 - العز لرجال الأمن السبت 18 ماي 2019 - 20:20
ولاكن هذا الشخص لم يقل لنا سبب ردة فعل الأمن . لأن فحال هاذ الأشخاص يظنون أنفسهم فوق القانون
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-13
26 - خديجة السبت 18 ماي 2019 - 20:21
انا في نظري كان عليه ايسجل المخالفة،وايعلم المركز اللي تابع له،صراحة كاين اللي عارف اخدمتوا هاد الايام اوقع مشكل لكن كان الشرطي داير اخدمتوا مع واحد المواطن امفشش لكن الحبكة اديال الشرطي دار اخدمتوا ما اتصادم ما والوا وحتى المواطنين جاو امعاه .لكن هاد الحالة السيد باين لي مازال عايش في الحقبة د ٦٠ الشرطة اتدارت تحمي المواطنين ماشي اتكرفص عليهم
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21
27 - بوليسي السبت 18 ماي 2019 - 20:28
انا كشرطي . افكر جديا في الاستقالة من هدا المنصب. لاسباب التالية.
1 الشرطي . اضحى مقهور وليست له قيمة
2 الشرطي دائما ملام على اي رد فعل
3، الشرطي يتم تحمله مسؤولية اي خطأ وقع
4 يتم دائما نصرة اي شخص على الشرطي ولو كان الطرف الاخر على خطأ. الشرطي على خطأ فب نظرهم
5 الشمس الشتاء البرد الريح الاعياد الافراح الاقراح مهرجانات مباريات مناسبات . الشرطي واقف لا يتحرك بجون تعويض ولا اعتبار ويتم النظر اليه كمتشرد وساعي للمعونة. والمراقبة على عدم ترك نقطة العمل او الجلوس حتى. والدهاب للدورة المياه
6 ساعات العمل . غير محددة على طول اقلها 9 ساعات وظهرك الى الشمس والبرد ومختلف الفصول . الليل بطوله ونهار بعصره
7 اجرة زهيدة لا تكفي لا للكراء ولا تجريس الابناء .
النتيجة . شرطي لا بشعر لا بامن لي نفسه فكيف له ان يوفره لغيره . ان يتفانا في عمله مع الانحياز الدائم والتام للمواطن . لا قانون يحميه ولا تغطية صحية تسهر عليه.
المراقبة الدائمة له في تحركاته وكلامه وما يصدره لسانه
الكلام يطول والمحن تدوم و لا من يحرك ساكن ولا من يقول كلمة حق في هدا الزمان وهده البلاد ....نلتاقي في نقاش اخر
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26
28 - مواطن السبت 18 ماي 2019 - 20:33
لقد شاهدت الشريط ثلاث مرات والذي يظهرر فيه الشرطي يمارس ساديته على المواطن الذي كان يتلقى الركل والرفس ،دون الرد عليه بالمثل:
في أي دولة نحن؟
الا يسيء هذا تلشرطي لجهاز اشرطة ، والذي يبذل فيه المسؤول الأول السبد الجموشي جهودا حثيثة لتخليق هذا الجهاز؟
يجب محاكمة هذا اشرطي وطرده لأنه أساء كثيرا للزي الذي يلببسه.
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26
29 - هصام السبت 18 ماي 2019 - 20:38
اولا ليس من حق الشرطي الاعتداء بتلك الطريقة على المواطن
فهاد التصرف يشوه جهاز الامن الدي يسعى الحموشي الى تحديثه و عصرنته
فهناك قانون يطبق المغرب بلد الحق و القانون ليس الضرب
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20
30 - كلمة حق السبت 18 ماي 2019 - 20:46
لا يحق لهدا الشرطي ان يعنف او يقوم بضرب اي مواطن اثناء مزاولة عمله وفي الحالة هذه اذا تعرض هذا الشرطي لعنف لفظي فان القانون يخول له تدوين كل ما وقع في محضر زيادة على المخافة المرتكبة من طرف هذا المواطن
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22
31 - في العالم السبت 18 ماي 2019 - 20:52
في المغرب هناك في المدن شرطة و في القرى لا أحد.
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1
32 - Hamid Slaoui السبت 18 ماي 2019 - 20:53
انا كانتافق مع مول تعليق 1 و 2 المغاربة ضعاف الشخصية مساكن حق الرب كيخلطو كل ما هو سياسي مع اقتصادي مع اجتماعي مع اخلاقي وباينا هير من الديسلايكات لي في التعاليق دبا هداك البوليسي ماشي منكم علاش حيت خدام فالبوليس لي من طبيعة الحال بحالو بحال غاع المجالات فيه الصالح و الطالح ولكين نتوما النضرة ديالكوم لن تتغير اش درتولينا نتوما دبا هير البوليس و المخزن عامة ليخايب المغاربة ضريفيين زوينين مربيين اتقوا الله في انفسكم راه المغرب خارجين عليه ناسو راه لي عندو محلبة كيغش في الحليب و النجار يغش في الخشب و المعلم ماكايأديش واجبو الطبيب جزار وكاين البوليسي الحكار إلخ هادشي راه كاين ولكين راه كاينين ناس مزيانين فغاع المجالات ولابغيتو تعرفو المغرب علاش ماهايزيدش القدام حيت نسبة الطالح كثر من الصالح غرقووني ديسلايكات هاني كانتسنا
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2
33 - عبد المجيد السبت 18 ماي 2019 - 20:53
الشرطة اصبحت تشتغل في ضروف صعبة . من جهة نطلب منها التدخل لتطبيق القانون و من جهة لا محارمها حين تخرق القانون
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-23
34 - ramou السبت 18 ماي 2019 - 20:53
زمن أصبح فيه بعض المواطنين يغادرون فيه منازلهم متسلحين يهواتفهم لبتربص لأول شرطي أو دركي لإستفزازه بشتى الطرق ومن تم اقتناص اللقطة المطلوبة فقط لتصويرها و نشرها فقط لإعادة تلك الصوره القديمة عن شرطتنا و زرع الشقيقة بين المواطن و الشرطي مع العلم أن الجميع يشهد بالتغيير الجدري الإيجابي الذي عرفته هذه المؤسسة الأمنية و يصب كليا في صالح توطيد علاقة الثقة بين الطرفين. على كل ربما أصبح الشرطي هو من يحتاج للحماية ههه. أصبح عمله يتعبه.
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-27
35 - observateur2 السبت 18 ماي 2019 - 20:53
هل كنت حاضر؟ كي تتهم هذا الشخص "بالعياقة". أيا كان تصرف المواطن فهو لا يبرر تصرف رجل الأمن بهذه الطريقة.
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21
36 - salwa السبت 18 ماي 2019 - 21:02
المشكل ان الشاب ممثل كوميدي له جمهور عريض بين صفوف الشباب و يعيش في فرنسا دابا غادي تنوض العافية على وليدات الحموشي. صحيح ان رجال الامن و رجال السلطة لا يعرف ظروفهم القهرية الا أقربائهم و لكن هذا ليس مبرر بأن يصبوا غضبهم على عامة الناس.
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28
37 - zitounu السبت 18 ماي 2019 - 21:10
اقولها وبصدق والله العظيم حتى كثرتوا على هاد البوليس، لماذا كل هذا الحقد الواضح الغير مستتر، ولكن هده هي علامات الجحود، لا يعرفون بحق النعم حتى يحرموا منها ،والله خير الحاكمين.
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-24
38 - عبدو السبت 18 ماي 2019 - 21:10
بعض المعلقين لم يشاهدوا حتى الفيديو وتجدهم يعلقون ويدافعون عن الشرطي، ليس كل رجال الأمن يستعملون العنف الزائد ضد المواطنين ولكن في هذه الحالة نرى ان الشرطي "زاد فيه بلا قياس".
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33
39 - مهتم السبت 18 ماي 2019 - 21:14
كيف ما كان الحال غادين يوصلو نتائج البحث مغلوطة كالعادة للسي الحموشي ووكيل الملك وغادين يسيفطوه للحبس .اما لو كانت تكلفت الفرقة الوطنية بالبحث فان الشرطي سينال عقوبة إدارية فقط
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-3
40 - في تطوان السبت 18 ماي 2019 - 21:16
لو كان في امريكا كون تيرا فيه . هو الشرطي بغا انزع ليه غير الهاتف لانه كان كيصور. و عادي. هو كيليميني و نافخاه الجنسية الفرنسية. الله اهفو علينا و صافي
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-25
41 - Ali السبت 18 ماي 2019 - 21:37
Jai vu la video
Cest inadmissible et choquant de voir un policier frrape un citoyen de telle sorte on est en 2019
Cest honteux il faut sanctionner ce pseudo policier
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17
42 - khalid السبت 18 ماي 2019 - 22:14
اقسم بالله بالامس انا صلحة مبين شرطي مرور وحد المواطن بلما نكتب ليكم باش عونت هد المواطن لمهيم لولا تدخل ديالي كان غدي وقع شي كاريت را الحمد لله تيسر ة الامور مكنعرفش الشرطي ولكين حولة مع المواطن جاب الله تيسر الله يخلص بيني او بين المواطن او الله
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-7
43 - عبدالرحمان السبت 18 ماي 2019 - 22:19
أنا أصبحت من ساكنة تيط مليل مند سنة تقريبا. لايمكنني إلا أن أقف إحتراما لرجال الشرطة خاصة الشرطة الطرقية. أرصدهم يوميا مند صباح اليوم إلى آخر النهار في مواقعم و لم أرى منهم إلا مايرضيني كمواطن أستعمل الطريق يوميا. شكرا لكم جزيلا أيها المجندون الأخيار.
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10
44 - مسرحية السبت 18 ماي 2019 - 22:26
انا شاهدت المقطع المصور .لم أر اي عنف مادي ارتكب من طرف الشرطي .هناك تظاهر و تمثيل من طرف الفكاهي المغمور .وكانت محاولة من طرف الشرطي لانتزاع الهاتف في هذه اللحظة بدأ الممثل يتظاهر بالتعنيف .لم نر تعنيف الشرطي للمتظاهر بالتعنيف .وليس من حقه تصوير الشرطي بدون ادن من الادارة كما أنه لا يجرؤ على بث لايف لعملية سرقة تتعرض لها طالبة في حافلة .السبب معروف .
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-5
45 - marocaine السبت 18 ماي 2019 - 22:43
je n'oublierai jamais le ton méprisant et les insultes d'un agent de police à lfnifek on avait parcouru des kilomètres sous une chaleur insupportable en partant de tanger en direction de tetouan avec des enfants à bord dont un de un an qui avaient soif et n'arrêtaient pas de pleurer durant le trajet on avait plus d'eau. on était obligé de nous arrêter une fois devant une épicerie pour acheter de l'eau. le policier ne voulait rien entendre il avait bien vu que c'était urgent et pourtant il se montrait inhumain hautain et vulgaire. C'était indigne de sa part. pourtant c'est le seul policier que j'ai détesté de ma vie heureusement que tous les agents de police et les gendarmes ne se comportent pas de la sorte
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8
46 - محمد الرسقي السبت 18 ماي 2019 - 22:47
هدا تكلم بالفرنسية اباينة عامر عياقة كلشي مضامنين معاه ابغاو اوركو على البوليسي
سيرو شوفو واحد السيدة عجوز في تطوان شنو دار فيها المخزن تاوحد ماداها فيها
باركت من الفرزيات
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-17
47 - مغربي وافتخر السبت 18 ماي 2019 - 22:58
والله تم والله سيندم المغاربة عندما يشجعون كل من هب ودب ان لا يحترم رجل الأمن. على السيد الحموي ان يعطي قيمة اكثر لرجال الأمن ويحميهم من هذا الشعب الطائش واللامسؤول. يجب إعطاء اكثر صلاحية لرجال الامن والضرب بيد من حديد عن كل من سولت له نفسه ان يدخل في مشادات مع رجال الأمن والا ينرعيش فوضى عارمة
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-9
48 - عصام السبت 18 ماي 2019 - 23:04
لنفرض دابا العكس المواطن هوا لتعدى على الشرطي يا ترى مدا تكون ردة فعل الجماهير
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9
49 - 3emmi السبت 18 ماي 2019 - 23:09
تحية لصاحب التعليق كودو شنسي الذي يظهر انه رجل منطقي ورزين في حكمه على هاته الواقعة
تحياتي سيدي
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50 - غاضب وحانق السبت 18 ماي 2019 - 23:43
الشرطي للأسف كشف عن همجية واضحة ومقيتة من يشعر بالضغط ويعمل في ظروف قاهرة ما عليه إلا أن يستقيل ويترك المكان لغيره أما ان يطلق يده وغضبه بهذا الأسلوب المتوحش فهو أمر مرفوض أطالب السيد الحموشي بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه من الشرطة بأن يحقر مواطن مغربي
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51 - عبد القادر السبت 18 ماي 2019 - 23:49
ادا كان الشرطي لا يحب عمله،ولا يستطيع تحمله ،فما عليه الا ان يبحث عن عملا آخر ،او ان ينتحر ويترك المواطن في حاله،.
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52 - المهاجرة الى الله السبت 18 ماي 2019 - 23:50
الى كل الذين بنعتون رجال الامن باقدح الاوصاف اقول لهم بان الاشجار المثمرة هي من ترمى بالحجارة وسيبقى ااشرطي رمزا للشجاعة والنخوة ونكران الذات كما اقول لهم بل اطلب منهم ان يتقلدوا وظيفتهم لبضعة ايام حتى يحسوا بمعاناتهم والى الذين يتشدقون بالحريات في بلاد الغرب فليروا تدخلات الشرطة هناك في بعض المواقف انا لاابرر عنف هذا الشرطي في حق هذا المهاجر ولكن لاداعي من الاحكام الجاهزة لالشيء الا لانني ضد هذا الجهاز ورجالاته ففيهم ااشرفاء والنزيهين وفيهم من ضحوا بحياتهم من اجلنا ومن اجل امننا ولكل من بنعت ابناء هذا الجهاز باولاد الخيريات اذكرهم بعقاب من يرمون المحصنات العفيفات بدون وجه حق فلهؤلاء امهات عفيفات طاهرات ونقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فالتعميم لغة ااجهلاء وتحية من هذا المنبر لرجال الشرطة الذين بعملون يتفاني رغم هول الضغوطات التي تحيط بهم من كل جانب
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53 - المهدي السبت 18 ماي 2019 - 23:50
وكتار البوليس لجاتهم النفس على صاحبهم باينين فتعاليق .
الصراحة البوليسي غلط غلطة كبيرة وخصو يتعاقب
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54 - معلق الأحد 19 ماي 2019 - 00:20
اكيد ان الشرطي فقد اعصابه في نهار رمضان تحت ظروف العمل و خصوصا اذا كان من المدخنين او تعرض لاستفزاز مهين .
و اكيد ان الشخص المصور لم يراعي هذه الظروف لو احترمه لاحترمه القضية بهذه البساطة .
اتمنى الا يعاقب هذا الشرطي فهاد العواشر لانه منا و الينا .
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55 - Moradi الأحد 19 ماي 2019 - 00:25
في اوروبا وامريكا تخافون من الشرطي و تمتتلون له رغما عنكم و الا قام باخراج مسدسه ووضعه فوق راسك و لا تتحدثون عن الامر وفي المغرب لا احد يمثثل لاوامر الشرطي و تقوم باسفزازه و حتى تعنيفه واهانته و رغم دلك تصبح انت الضحية و الشرطي متهم من طرف المجتمع الادارة والقضاء.
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56 - شدید سعید الأحد 19 ماي 2019 - 00:56
اضن ان الشخص المشتکی استفز الشرطي لذلک صدر منه ذلک التصرف لاداعی للمزید من الاحتقان الشرطي مضلوم طبعا
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57 - B.policier الأحد 19 ماي 2019 - 00:56
#وجهة نظر#لم يتفاعل الشرطي بحكمة مع الموقف،وردة الفعل كانت أقوى،ورضخ للاستفزاز من محترف في الكوميديا،فالشخص ما هو الا السيد أمين داري ممثل كوميدي بفرنسا،و الذي اتقن دوره بامتياز،ولو أن الشرطي قام بتوقيفه بطريقة سلسة مع اخبار قاعة المواصلات بارسال سيارة نجدة،ومتابعة الشخص بالتصوير الغير مرخص و عرقلة عمل الشرطي في الشارع العام،لكان في موضع قوة،اتمنا من زملائي في العمل التعامل بذكاء،في هاكذا مواقف،وعدم الانفعال و الخروج عن القواعد المسطرة و المؤطرة لعملنا،وفقنا الله واياكم لما فيه الخير للبلاد و العباد.
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58 - عبدو الأحد 19 ماي 2019 - 02:37
باينة دوك لي تيقولوا البوليس مقهور و ستافزوا و ممنوع يصوروا . اغلبية من البوليس الحكارة . بغيتوا تردونا ليام البصري . دابا الفيديوا كاين و البوليسي تيضرب و ماحشمتوش تتهدروا ..كون ماكانش الفيديو كون نكر البوليسي و جرجر المواطن لي واكل العصا يبدا يرغب
اسيدي مامنحقوش يضربني راه ماشي في الغابة عايشين و داك الزي مايستحقوش حيت حكار تايشوف راسوا الفوق و المواطن غير حشرة .
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59 - مجرد عمل لا غير الأحد 19 ماي 2019 - 02:44
رجل الأمن هو موظف كباقي موظفي الإدارات العمومية ولا يتمتع بأي حصانة ولا يقوم بأي عمل خارق أو استثنائي ولا ادري لماذا يتم الحديث عن ظروف عمل رجال الأمن وكأنهم يشتغلون في جهنم ، فهناك موظفون يقومون بأضعاف عمل الشرطة في صمت . واعتقد ان كل رجل أمن كان يعلم مسبقاً طبيعة العمل الذي سيقوم به ومع ذلك تقدم لاجتياز المباراة وكل من اكتشف لاحقا ان ظروف العمل صعبة فما عليه إلا أن يقدم استقالته ويبحث عن عمل أفضل ، فظروف العمل لا تبرر التصرف بعنف اتجاه المواطنين .
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60 - الشرطي الأحد 19 ماي 2019 - 03:01
بقليل من الحظ كان بامكان الرئيس ان يخرج من هذه المصيدة. لو قام بالاجراء الصحيح الذي يعرفه طبعا ونعرفه نحن كشرطيين لما وصل الى هذه الحالة. المخالف يبقى مخالف لن يجرني الى نقاش او استفزاز
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61 - مهاجر الأحد 19 ماي 2019 - 03:01
أنا مهاجر مغربي بامريكا ، تعرضت للضرب والاهانه من قبل محامي في المغرب، ولا زلت اعاني من هول الصدمة ، شيئ مرعب جداا. نحن الان في عصر الكاميرات واليوتيوب ،وسلوكات وحشية من اشخاص غير احترافيين في جميع الإدارات والقطاعات ، تشوه صورة المغرب ، وفيديو اليوم بالتأكيد شاهده السفراء والمتابعيين للشأن المغربي في الداخل والخارج والحقوقيون وووو ... التكوين ثم التكوين ثم التكوين المستمر في جميع الادارات على ايدي اطر اجنبية غير هذا الأمور تسير الى العبث .
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62 - خالد F الأحد 19 ماي 2019 - 03:26
في إحدى العطل كنت أمر من الشارع الرئبسي بإحدى المدن المغربية، عندما ملتقى إحدى الطرقات، كانت سيارة للشرطة دون gyrophare في دورية ولا تبدو مستعجلة، وبما أنه لدي حق المرور فقد أكملت طريقي، وإذا بسيارة الشرطة المكونة من ظابطين للأمن تستوقفني بحجة أنني لم أتركها تمر فأجبت بكل أدب بأنهم لم يكونوا مستعجلين، فطلب مني الإدلاء بأوراق السيارة وهو ما فعلت، كان كل شيء سليما إلا رخصة السياقة التي تركتها في المنزل، تطور الكلام بعد أن رفضت أن يتم نقل سيارتي إلى المحجز البلدي بحجة أنني لم أفعل شيئا، فنادى الضابط على تعزيزات أخرى فجاء عميد شرطة سبني مهينة دون سبب. نقلت ااسيارة إلى اامسودع لأسترجعها بعد ساعات بعد الإدلاء برخصة السياقة الفرنسية، قررت أن أضع شكاية لدى السيد وكيل الملك بسب الشتما لذي تعرضت له، لكن العميد اعتذر مني وقام بعناقي وانتهى الموضوع. أحسست بحكرة شديدة من أجل لا شيء،
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63 - Amine الأحد 19 ماي 2019 - 03:26
كون ماكانش الفيديو كون كمدها و سكت بحال بزاف ذيال المغاربة، الضرب ماخاصوش يكون حتى فحالة الإعتقال فما بلك بالمخلفة.
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64 - mounir الأحد 19 ماي 2019 - 04:13
الشطط في استعمال السلطة امر مرفوض وينبغي اجراء تحقيق نزيه لا ان تقف الداخلية بجانب موظفيها كما تفعل في كل نازلة يكون موظوفوها اخلوا بالواجب
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65 - بنكبور الأحد 19 ماي 2019 - 07:25
مع احتراماتنا الكااااملة للشرطة التي تقوم بعملها على احسن وجه إلا أن هناك عينة منهم يحسبون انفسهم فوق القانون و يحتقرون أيتها الناس مع أنهم يتقاضون أجرهم من الضرائب المفروضة علينا و من خيرات بلادنا؛ فعلى القانون أخذ مجراه دون تحيز ؛
واااااعنداااكو هير تخليو الجاني و تااابعوا مسجل الفيديو عاااوتاااني
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66 - Pablo-The-Honestman الأحد 19 ماي 2019 - 08:11
بزاف ديال البوليس حكارة ، و تايعرفو مزيان على من تايحكرو ، مثلا لي عندو سيارة من نوع Ronge Rover ينادونه بأستاذ و يعطوه التحية لخبار فراسهوم ، أما هداك المواطن البسيط لي عندو سيارة على قد الحال وكاتبان عليه محفحف تايسخسخوه، 80% ديال البوليس فاسدين فهاذ البلاد، حنا كناس من مدينة فاس عندنا عيب شي واحد من العائلة يشتغل بالأمن و الحمد لله حتى واحد ما خدام فيه، من هاد المنبر كانطالب بشتى العقوبات لداك البوليسي لي ضرب الكوميدي أمين الراضي و برافو عليه ملي خدم عقلو و دار Live ولا كون تافقو عليه و سافطوه لدار الضمانة.
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67 - رأي الأحد 19 ماي 2019 - 10:09
أرى ان الشرطي ليس من حقه ان يعنف مواطنا مغربا كامل المواطنة بل عليه إن خالف القانون ان يسلك مع المسطرة القانونية . وهذه التصرفات تسئ للأسرة الأمن الوطني
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68 - walid الأحد 19 ماي 2019 - 11:04
هدا العنف لا تبرره ظروف عمل رجل الامن.سيرو شوفو ظروف عمل رجل البناء او السيكيرتي او النجار او الحداد او الدي يعمل في الشركات.....
خاصو السجن و الطرد و تعويض المتضرر
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69 - أبو السعداء الأحد 19 ماي 2019 - 11:18
كاين في البوليس اللي عندو عقلية ديكتاتورية.وخصو يتكون تكوين نفسي.
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70 - أشرف الأحد 19 ماي 2019 - 13:07
لايحق لأي شخص كان أن يعرض سلامة شخص منها النفسية والجسدية تحت أي طائلة . ويعاقب بالقانون كل من ثبت في حقه ذلك وهاد البوليسي خصو يتربى باش يكون عبرة للأخرين ماشي لي لبس شي كسوة يجي يسخسخ فالناس دراوش كون كان هاد الشخص لاباس عليه كون لقيتي البوليسي تايمسح ليه الصباط ولكن للأسف ولد الشعب ياكل الدق
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71 - observateur الأحد 19 ماي 2019 - 13:21
اين الوقائع الأولى من الواقعة
شكون فيكم كان حاظر
السؤال الذي يطرح نفسه
لمادا لم يمتثل لا خالف القانون ؟
اين المقطع الأول من الفيديو !!!!!!
1 هناك ابتزاز من طرف المواطن
تعثر الشرطي بثواني عندما اقترب من المواطن الكوميدي الدي تفنن في سقوطه
والدليل ان الشرطي لم يرفسه لأنه رجع مباشرة بعدما حاول منع الفنان من تسجيله بالفيديو
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72 - Ma7gour الأحد 19 ماي 2019 - 13:22
مغرب القرن الواحد والعشرين، هزلت، ما يحز في النفس هو تضامن بعض المعلقين مع الشرطي و يضفون على الشرطة نوع من القدسية.
القضية بسيطة للغاية رجل أمن خرج عن طوعه و قام بتعنيف مواطن، عمل مرفوض و مدان و لا يمكن البتة تبريره، القانون هو الفيصل، أما أن نتساءل عن سبب ردة فعل الشرطي فهذه معضلة كبيرة، إن كان يقوم بعمله فطبيعي كما كل المهن أن يتعرض لمضايقة أو إهانة، و في هاته الحالة يحميه القانون ، أما أن ينزل هو العقاب فهذا والله لمنتهى العبث و من يدافع عنه يبتعد عن دولة الحق والقانون التي تضع الجميع سواسية في الحقوق والواجبات..
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73 - ايوب الأحد 19 ماي 2019 - 15:19
الرشوة والحركة هي الي طيحة قيمة الشرطي. هو ما دارها . الى دارها بيديه يفكها بسنيه.
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74 - عبد ربه الأحد 19 ماي 2019 - 19:40
لو سلمنا جدلا أن الشاب أخطأ. فمن حق الشرطي إعتقاله في أسوأ الأحوال.لكنه لم يخطأ بل الشرطي هو المخطأ و قد كان كوقوفا حتى وقت قريب ....لهذا فيجب تربيته ليكون عبرة
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75 - مواطن تويتري الأحد 19 ماي 2019 - 20:35
الشرطة في خدمة الشعب و ليس ضد الشعب .. البوليسي دار الذنب و يستاهل العقوبة لأنه لا يحق لك بأي شكل من الأشكال ضرب مواطن .. فقد ولى ذلك الزمن وقت كان المواطن محكور و يسبط فيه الشرطي تسبااط .. سيأخد الشرطي حجمه مع مرور الوقت و الحموشي جزاه الله خيرا على منوال صحيح
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76 - SUN SHINE STATE الاثنين 20 ماي 2019 - 02:30
وهنا فامريكا ؤالله ؤتفرعن على البوليس حتى يخليو دار بوك.
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77 - وليد.ن الاثنين 20 ماي 2019 - 04:02
لم اسمع في هذا المقتطف من الفيديو اي كلام نابي من طرف الشرطي وما يتضح في هذا الفيديو ان الكوميدي امين استفز الشرطي ،اولا بعدم امتثاله لهذا الاخير (بما انه شخصية معروفة فانه فوق القانون ومسموح له تجاوزه والقيام بالمخالفات)،وما شهدت اي تعنيف جسدي بل العكس من ذلك كان استمرار استفزاز الشرطي بواسطة التصوير ، مما جعل يتقدم نحوه مسرعا لسلبه الهاتف النقال ،فوقع ارضا قبل وصول الشرطي ولمسه.
الفيديو يعكس اعتداء هذا المحسوب على الفن و ليس العكس فالشرطي لم يصدر منه سلوك مشين و حتى حركة الرجل لم تكن للضرب بل لتفادي العفس ...
و بالمقابل تعالي هذا الشخص و نظرته الدنيى للشرطي بل للمغرب ككل و استفزازه للشرطي ... سلوكات مرفوضة بادية بوضوح ...
كما يبدو أن رجل الشرطة عمل ما في وسعه لتطويق الوضع بعدم تكبيل المعتدي و تسليمه للإدارة و متابعته قضائيا خاصة و أن تكرار مثل هذه المشاكل باستمرار في اليوم الواحد تضطر رجل الشرطة إلى التخلي عن حق المتابعة القضائية و إلا سيقضي جل حياته في متاهات و ترهات لا حصر لها...
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78 - ana hwa الاثنين 20 ماي 2019 - 05:20
لي گال العصيدة باردة يدير يدو فيها
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79 - oujdi الاثنين 20 ماي 2019 - 15:53
puisqu'il a demandé des excuses on veut que monsieur hamouchi execute la loi et il doit être sanctionné avis aux amateurs
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80 - Farid الثلاثاء 21 ماي 2019 - 00:10
هادشي كامل مخصوش اوصل لهاد المستوى حيت صاحبنا ناشط في الديار الفرنسية و غادي اخليو فرنسا حتى هيا ذخل في الموضوع و مهزلو البوليس ديالنا . و الشرطي حسب ما شاهدت حاول احيد ليه الهاتف و تحايل عليه المواطن. و شكرا
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