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الرئيسية | حوادث | مصرع شخص وإصابة ثلاثة في حادثة سير بطنجة

مصرع شخص وإصابة ثلاثة في حادثة سير بطنجة

مصرع شخص وإصابة ثلاثة في حادثة سير بطنجة
جمال سماحي من تطوان
الأحد 19 ماي 2019 - 02:05

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة سير مروّعة وقعت دقائق قبل آذان مغرب ليلة السّبت، بطريق شاطئ أشقّار بالقرب من مركز "دارنا" بمدينة طنجة، بعدما صدمت سيّارة درّاجاتهم النّاريّة.

وأفادت مصادر متطابقة أّنّ الهالك "كان عضوا بجمعيّة الدّرّاجات النّاريّة بالفنيدق، وقد ذهب في جولة سياحيّة إلى طنجة رفقة زميلين له من أبناء مدينته، بالإضافة إلى إسبانيّ من مدينة سبتة المحتلّة"، مضيفة أنّ "سيّارة مفرطة في السّرعة صدمتهم بعدما فقد سائقها السّيطرة عليها، حيث لقي صاحب الدراجة حتفه على الفور، فيما أصيب مرافقوه إصابات متفاوتة الخطورة".

وإثر إخطارها بالحادثة، حلّت المصالح الأمنيّة بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنيّة، حيث تمّ نقل المصابين إلى مستشفى محمّد الخامس لتلقّي العلاجات اللّازمة، فيما تم وضع جثّة الهالك في مستودع الأموات بالمستشفى ذاتها، بينما باشرت المصالح الأمنيّة تحقيقاتها لتحديد المسؤوليّات وترتيب الجزاءات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مالكوم صايمين الأحد 19 ماي 2019 - 02:45
و الله لما كنت أعيش في مراكش صيف سنة 2009 ، اخرج من شقتي قرب جيليز شارع عبد الكريم الخطابي للذهاب لبيت الوالد في اسيف قرب الداوديات، ما هي ال لحضات قبيل المغرب ، لما اركب سيارتي اتركز عل القيادة كالربان اللذي يستعد للاقلاع بطائرة البوينغ.... اراقب ما هو دابُ امامي و ورائي و عل يساري و يميني و فوقي و تحتي ... لما تكن لي الأسبقية في المرور لا امر ... و لما يكن عندي الضوئي الأخضر لا امر ... اشهد و استغفر الله للوصول امنا .... السائقون المترمضنين يتحولون فجاة لوحوش آدمية مفترسة.

لا حول و لا قوة ال بالله
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92
2 - Moto Biker الأحد 19 ماي 2019 - 03:37
في كل مرة اخرج دراجتي النارية اقول في نفسي ربما هذا آخر يوم في حياتي وهذا راجع إلى مااشاهده في الطريق .مع العلم دراجتي لا تتجاوز سرعتها 90 كلمتر في الساعة ولكن يبقى مكتوب الله في اي وقت.في بعض الأوقات تاتي مشيءة القدير فلا تعلم ماذا سيصيبك. اللهم ارحم جميع المسلمين في هذا الشهر المبارك.
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32
3 - Foad الأحد 19 ماي 2019 - 03:54
اللهم ارحم المتوفى وارزقه موت الشهداء ولماذا وأنه صائم ويتمعن بتجواله في بلده طريق اشقار اعرفها جيدا واني عملت في تلك الطريق أكتر من عامين قبل أن تصلح وبعد لاكن الطريق تنظر لها وكأنها ممتازة ولاكن في الحقيقة إنها قاتلة وخطيرة لمن يقرأ تعليقى هاذا أن ينتبه مرة كنت اقود سيارتى متوصطت الحجم وخرجت علي سيارة كنت انتظر أى طرف من سيارتى صتصطدم ولاكن حفظ الله انخرفت إلى أعلى التلة وكانت اخت صاحب سيارات الحادث معنا في السيارة طبعاً سيارات التى عندي transporté طريق جد خطيرة لأنها ملتوية وكذالك طريق مرقالة هاد الطروق ب 2 مثلث برموذة الحيطة والحذر هادو هم المهندسون ووزارات التجهيز هم المسؤولون عن الحوادث في هاد المثلثينخ ولا حول ولا قوة الا بالله
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9
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