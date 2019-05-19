مصرع شخص وإصابة ثلاثة في حادثة سير بطنجة

جمال سماحي من تطوان

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة سير مروّعة وقعت دقائق قبل آذان مغرب ليلة السّبت، بطريق شاطئ أشقّار بالقرب من مركز "دارنا" بمدينة طنجة، بعدما صدمت سيّارة درّاجاتهم النّاريّة.

وأفادت مصادر متطابقة أّنّ الهالك "كان عضوا بجمعيّة الدّرّاجات النّاريّة بالفنيدق، وقد ذهب في جولة سياحيّة إلى طنجة رفقة زميلين له من أبناء مدينته، بالإضافة إلى إسبانيّ من مدينة سبتة المحتلّة"، مضيفة أنّ "سيّارة مفرطة في السّرعة صدمتهم بعدما فقد سائقها السّيطرة عليها، حيث لقي صاحب الدراجة حتفه على الفور، فيما أصيب مرافقوه إصابات متفاوتة الخطورة".

وإثر إخطارها بالحادثة، حلّت المصالح الأمنيّة بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنيّة، حيث تمّ نقل المصابين إلى مستشفى محمّد الخامس لتلقّي العلاجات اللّازمة، فيما تم وضع جثّة الهالك في مستودع الأموات بالمستشفى ذاتها، بينما باشرت المصالح الأمنيّة تحقيقاتها لتحديد المسؤوليّات وترتيب الجزاءات.