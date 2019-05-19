حصيلة حادثة أشقار بطنجة ترتفع إلى قتيلين‬

أيوب صدور من تطوان

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة أشقار بمدينة طنجة إلى قتيلين عقب وفاة أحد الجرحى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الهالك المسمى قيد حياته ياسين فارق الحياة متأثرا هو الآخر بخطورة الإصابة التي خلفتها سيارة مفرطة في السّرعة صدمته قبيل أذان المغرب يوم السبت، بعدما فقد سائقها السّيطرة عليها.

جثمان الهالك تم إيداعه مستودع الأموات بمستشفى طنجة، في انتظار انتهاء التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنيّة لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات، وتسليمه لأسرته بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.