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الرئيسية | حوادث | حصيلة حادثة أشقار بطنجة ترتفع إلى قتيلين‬

حصيلة حادثة أشقار بطنجة ترتفع إلى قتيلين‬

حصيلة حادثة أشقار بطنجة ترتفع إلى قتيلين‬
أيوب صدور من تطوان
الأحد 19 ماي 2019 - 15:20

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة أشقار بمدينة طنجة إلى قتيلين عقب وفاة أحد الجرحى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الهالك المسمى قيد حياته ياسين فارق الحياة متأثرا هو الآخر بخطورة الإصابة التي خلفتها سيارة مفرطة في السّرعة صدمته قبيل أذان المغرب يوم السبت، بعدما فقد سائقها السّيطرة عليها.

جثمان الهالك تم إيداعه مستودع الأموات بمستشفى طنجة، في انتظار انتهاء التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنيّة لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات، وتسليمه لأسرته بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - خديجة الأحد 19 ماي 2019 - 15:43
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
احترام قانون السير ضروري و ماكد
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26
2 - علاء الأحد 19 ماي 2019 - 15:44
تعددت الأسباب والموت واحد كلنا لها
رحمهم الله
انا لله وانا اليه راجعون
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23
3 - طنجة السيبة الأحد 19 ماي 2019 - 15:45
يجب الاكثار من شرطة السير في الشوارع الرئيسية وفي مفترقات الطرق ومعاقبة ردعية لكل متهور يقود سيارته بسرعة جنونية
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39
4 - TASLA الأحد 19 ماي 2019 - 15:56
ان لله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
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17
5 - لا اله الا الله الأحد 19 ماي 2019 - 16:00
الله يرحمهم ويشفي المصاب الثالث . لاحول ولاقوة الا بالله.
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25
6 - حسن الأحد 19 ماي 2019 - 16:09
يجب وضع رادار ات عاجلة لمراقبة السرعة بالشوارع التي تم توسيع بطنجة ،لأنها أصبحت عبارة عن طرق سريعة تغري بالسرعة بالنسبة لمجرمي الطرق .ﻹحول ولاقوة إلا بالله.
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23
7 - Moto Biker الأحد 19 ماي 2019 - 16:15
تتوخى الحذر في سياقة دراجة نارية او سيارة او حتى طائرة.ولكن الموت حق .رحم الله كل مسلم في هذا الشهر المبارك
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11
8 - الإستهتار بأرواح البشر الأحد 19 ماي 2019 - 16:23
هذا دليل المليون على أن المغاربة لا يحترمون القانون والأدهى من هذا الإستهتار بأرواح الأبرياء الذين يموتون يوميا على طرقات البلد ، والله العظيم يحز في النفس ما نعيشه في المغرب على صعيد جل المجالات.
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25
9 - لماذا نقحم الله في أخطأءنا؟ الأحد 19 ماي 2019 - 17:09
نخطئ في تطبيق قانون السير وحينما تقع الكارثة هناك من السائقين من يريد أن يتملص من المسؤولية ويرجع السبب لقدر الله الذي جعله يرتكب الخطأ ويقتل الضحية الذي كان هو قدر الله كذلك فلاحظوا على أن مسلمين يرتكبون جرائم ويردونها إلى الله أليس هذا زندقة؟؟؟؟؟ ؟
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13
10 - موح الأحد 19 ماي 2019 - 17:09
السياقة بالسرعة المفرطة في وسط المدن والضواحي من طرف بعض الشباب المتهور يعتبر سلوك همجي وخلل في الشخصية بل اجرام. بعض الشباب ناقص الذكاء يلجؤون للسياقة بالسرعة لاثبات ذاتهم امام الاخرين بمعنى"شفوني". القانون مع الاسف متساهل مع مرتكبي هذه الجرائم اي قتل النفس بدون حق.
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10
11 - السلامة اولا الأحد 19 ماي 2019 - 17:29
السلام عليكم عند ما تكون الحادثة عادية ولو كانوا هناك ضحايا فالامر طبيعي ولكن ان كان سببها التهور كمثل هذه فوجب الاعدام لانه قتل خاصو يموت النفس بالنفس كي تكون للقانون هبة يخشى المتهورون من سوء افعالهم وشكرا
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4
12 - شمالي الأحد 19 ماي 2019 - 17:46
متى يتحرك المسؤولون في طنجة هل هم نائمون.
اين ممرات الراجلين المرتفعة قليلا لتجعل السيارات تنقص السرعة.
اين الرادارات الثابتة.
لماذا ازالة اضواء الوقوف التي كانت تسهل السياقة و تعطي فرصة للراجلين لقطع الشارع.
هل السيارات القادمة من المطار و الطريق السيار الرباط لتصل بسرعة اهم من حياة المواطنين.
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4
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