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كُتّاب وآراء
حصيلة حادثة أشقار بطنجة ترتفع إلى قتيلين
ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة أشقار بمدينة طنجة إلى قتيلين عقب وفاة أحد الجرحى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن الهالك المسمى قيد حياته ياسين فارق الحياة متأثرا هو الآخر بخطورة الإصابة التي خلفتها سيارة مفرطة في السّرعة صدمته قبيل أذان المغرب يوم السبت، بعدما فقد سائقها السّيطرة عليها.
جثمان الهالك تم إيداعه مستودع الأموات بمستشفى طنجة، في انتظار انتهاء التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنيّة لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات، وتسليمه لأسرته بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
إنا لله وإنا إليه راجعون
احترام قانون السير ضروري و ماكد
رحمهم الله
انا لله وانا اليه راجعون
اين ممرات الراجلين المرتفعة قليلا لتجعل السيارات تنقص السرعة.
اين الرادارات الثابتة.
لماذا ازالة اضواء الوقوف التي كانت تسهل السياقة و تعطي فرصة للراجلين لقطع الشارع.
هل السيارات القادمة من المطار و الطريق السيار الرباط لتصل بسرعة اهم من حياة المواطنين.