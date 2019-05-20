انتشال جثة تلميذ من أم الربيع بالفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بسوق السبت، اليوم الأحد، من انتشال جثة تلميذ كان قد قضى غرقا بنهر أم الربيع، في حدود الساعة الواحدة والنصف من زوال اليوم بمكان يسمى "la chute" بضواحي دوار أولاد أمراح بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي عيسى، إقليم الفقيه بن صالح.

هسبريس زارت المكان وعلمت أن الهالك، الذي لم يتجاوز سن الرابعة عشر من عمره، يتابع دراسته بالمستوى الإعدادي، وينحدر من حي الياسمين بجماعة سوق السبت أولاد النمة، وكان قد حل بالمكان رفقة زميل له من أجل السباحة قبل أن تجرفه مياه النهر تاركة مرافقه في صدمة قوية.

الحادث استدعى انتقال عناصر الوقاية المدنية بسوق السبت ودرك المركز الترابي بسيدي عيسى وممثلي السلطات المحلية بالبروج إلى عين المكان، حيث أسفرت عمليات التمشيط، التي شارك فيها مواطنون، من انتشال جثة الهالك بعد ساعات قليلة من غرقه.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي بسيدي عيس فتحت تحقيقا في الموضوع، فيما تم نقل الجثة، وفقا لتعليمات النيابة العامة، إلى مستشفى القرب بسوق السبت لمعرفة أسباب وظروف الوفاة.