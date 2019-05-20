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كُتّاب وآراء
انتشال جثة تلميذ من أم الربيع بالفقيه بن صالح
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بسوق السبت، اليوم الأحد، من انتشال جثة تلميذ كان قد قضى غرقا بنهر أم الربيع، في حدود الساعة الواحدة والنصف من زوال اليوم بمكان يسمى "la chute" بضواحي دوار أولاد أمراح بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي عيسى، إقليم الفقيه بن صالح.
هسبريس زارت المكان وعلمت أن الهالك، الذي لم يتجاوز سن الرابعة عشر من عمره، يتابع دراسته بالمستوى الإعدادي، وينحدر من حي الياسمين بجماعة سوق السبت أولاد النمة، وكان قد حل بالمكان رفقة زميل له من أجل السباحة قبل أن تجرفه مياه النهر تاركة مرافقه في صدمة قوية.
الحادث استدعى انتقال عناصر الوقاية المدنية بسوق السبت ودرك المركز الترابي بسيدي عيسى وممثلي السلطات المحلية بالبروج إلى عين المكان، حيث أسفرت عمليات التمشيط، التي شارك فيها مواطنون، من انتشال جثة الهالك بعد ساعات قليلة من غرقه.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي بسيدي عيس فتحت تحقيقا في الموضوع، فيما تم نقل الجثة، وفقا لتعليمات النيابة العامة، إلى مستشفى القرب بسوق السبت لمعرفة أسباب وظروف الوفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
هادشي بزاف كل يوم واحد ولا جوج غارق ، هاد المكان لي سميتو la chute, من اسمو باين هو مصب واحد القناة لي جايا من افورار او بالاحرى من سد بين الويدان
وهاذ la chute من أخطر المصبات على مستوى نهر ام الربيع بكون المكان يحتوي على الكثير من الوحل ،الكثير من النفيات ، أغصان الأشجار بالقعر .... فأغلب الضحايا كان غرقهم نتيجة علق ارجلهم أو علقهم بالكامل في اوحال القعر ، جدير بالذكر ان اغلب من يقصد هذا المكان هم أنفسهم من يتقنون السباحة في الأماكن العادية ، نسأل الله أن يرحم جميع اموات المسلمين و ان يستر الاحياء .
لأنها من حقهم وا عباد الله راحنا فى 2020 تم تجد مدينة كبيرة فيها مسبح واحد مرة خدام ومرة ما خدامش وقفل أبوابه شهرا قبل انتهاء العطلة
و 45 درجة فين غادي مشيو هاذ الوليدات يبقاو محبوسين فالسباحة أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام
50 تجزئة مبنية و وما كاين و لو مسبح