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كُتّاب وآراء
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طعنة سكين غادرة تنهي حياة شاب بالقصر الكبير
الأحد 19 ماي 2019 - 21:20
لقي شاب حتفه، مساء اليوم بحي السلام بالقصر الكبير، نتيجة طعنة قاتلة على مستوى القلب بواسطة سكين حاد وجهها إليه شخص من أبناء حيه إثر شجار وقع بينهما.
وقد فرّ الجاني، الملقب بـ"ولد الببوشة" ويعمل بائع فواكه، إلى وجهة مجهولة، بينما استنفرت المصالح الأمنية مصالحها من أجل توقيفه.
وتم نقل جثة الضحية "ع.ب"، من مواليد 1991، إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - بحر الآسى الأحد 19 ماي 2019 - 21:28
حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اهدي أبناء المسلمين لما فيه خير وأبعدهم عن الشرور والفتن.
2 - Madrid الأحد 19 ماي 2019 - 21:29
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لطفك يارب
3 - saidr الأحد 19 ماي 2019 - 21:54
هذه ظواهر جديدة جد خطيرة يتفوق فيها المغرب على كثير من الدول تنمّ عن تمزق وتضعضع واهتزاز اجتماعي جد خطير،حرق الذات والإنتحاروالمجازفة المقامرمة الراقصة على أمواج الموت بمقبرة المتوسط والمحيط والآن انضاف الطعن القاتل بالسكاكين والسيوف مباشرة في القلب أو مستواه ليس كما مضى كان الضرب يقتصر على عاهات سطحية تكون عموما بإحداث شجة بالوجه.
4 - متسائل الأحد 19 ماي 2019 - 21:54
انا اقطن حي السلام لقد كثر الإجرام بهدا الحي ليلا مساءا صباحا لم يمضي حتى شهر لأسمع اليوم هنا جريمة أخرى .
اللهم يارب العالمين اسالك االطف فيما جرت به المقادير . أصبح حي السلام مثل حي المنكوبين في سنة 1980 .
اين السلام اين الرحمة اين السلوك الحسن ؟
اللهم يارب العالمين اسالك االطف فيما جرت به المقادير . أصبح حي السلام مثل حي المنكوبين في سنة 1980 .
اين السلام اين الرحمة اين السلوك الحسن ؟
5 - فرحات الأحد 19 ماي 2019 - 22:00
ان لله و ان اليه راجعون .رحم الله ألمتوفي اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان
6 - عبد المجيد الأحد 19 ماي 2019 - 22:21
أنصح كل الناس بتجنب أصحاب بيع الفواكه والخضر لأنهم كلهم ذوي سوابق وشراء الفواكه والخضر من أسواق الجملة أو المساحات الكبرى ؛ فهم متعصبون ويمكنهم إيذائكم معنويا أو جسديا
7 - Ksar lkbir الأحد 19 ماي 2019 - 23:44
Ksar lkbir town or village that dirty spot which looks like to a Colombian or an indian town where there is no law and rule .moreover as i am one of its children who has been suffering from unemployment ;crime , unfair ..
etc .i ask the king to solve its problems as he did in others cities , Nutshell there is no opportunity there so as he is the high responsible he must intervene in order to stop happening those farces and to improve its current situation..
etc .i ask the king to solve its problems as he did in others cities , Nutshell there is no opportunity there so as he is the high responsible he must intervene in order to stop happening those farces and to improve its current situation..
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