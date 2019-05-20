طعنة سكين غادرة تنهي حياة شاب بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

لقي شاب حتفه، مساء اليوم بحي السلام بالقصر الكبير، نتيجة طعنة قاتلة على مستوى القلب بواسطة سكين حاد وجهها إليه شخص من أبناء حيه إثر شجار وقع بينهما.

وقد فرّ الجاني، الملقب بـ"ولد الببوشة" ويعمل بائع فواكه، إلى وجهة مجهولة، بينما استنفرت المصالح الأمنية مصالحها من أجل توقيفه.

وتم نقل جثة الضحية "ع.ب"، من مواليد 1991، إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.