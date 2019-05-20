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الرئيسية | حوادث | "المخازنية" يُنهون مغامرة سارق بالنشل في بلفاع

"المخازنية" يُنهون مغامرة سارق بالنشل في بلفاع

"المخازنية" يُنهون مغامرة سارق بالنشل في بلفاع
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الأحد 19 ماي 2019 - 23:02

تمكنت عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة بقيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم الأحد، من توقيف شاب في الثلاثينات من العمر للاشتباه في وقوفه وراء مجموعة من عمليات السرقة بالنشل وسط سوق أحد بلفاع.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر القوات المساعدة، بتنسيق مع أعوان السلطة، تحرّكت فور تعرّض مسن لسرقة هاتفه النقال من طرف ثلاثة مشتبه فيهم تحت التهديد بسلاح أبيض، وأفلحت المطاردة في توقيف أحدهم، فيما لاذ الآخران بالفرار.

وجرى تسليم الموقوف إلى مصالح الدرك الملكي، بتوجيه من قائد قيادة بلفاع، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة، من أجل الكشف عن باقي مشاركيه في عمليات النشل التي تستهدف المارة والمتبضعين بسوق بلفاع.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mohamed الاثنين 20 ماي 2019 - 00:39
أخوكم في الميدان. تحية لكل افراد القوات المساعدة وعواشركم مبروكه.
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2 - hamid الاثنين 20 ماي 2019 - 01:00
العقبة لافراد الامن بمدينة ورزازات حيث كثرت السرقة وبالضبط بحي المسيرة والحي المحمدي في وسط النهار سرقتان في هدا الشهر الكريم دون القبض على السارق نتمنى من الامن ان يكتروا من الدوريات بين الثانية والخامسة مساءا
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