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كُتّاب وآراء
"المخازنية" يُنهون مغامرة سارق بالنشل في بلفاع
تمكنت عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة بقيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم الأحد، من توقيف شاب في الثلاثينات من العمر للاشتباه في وقوفه وراء مجموعة من عمليات السرقة بالنشل وسط سوق أحد بلفاع.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر القوات المساعدة، بتنسيق مع أعوان السلطة، تحرّكت فور تعرّض مسن لسرقة هاتفه النقال من طرف ثلاثة مشتبه فيهم تحت التهديد بسلاح أبيض، وأفلحت المطاردة في توقيف أحدهم، فيما لاذ الآخران بالفرار.
وجرى تسليم الموقوف إلى مصالح الدرك الملكي، بتوجيه من قائد قيادة بلفاع، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة، من أجل الكشف عن باقي مشاركيه في عمليات النشل التي تستهدف المارة والمتبضعين بسوق بلفاع.