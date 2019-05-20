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الرئيسية | حوادث | حريق يرسل طالبين بمدرسة عتيقة إلى المستشفى

حريق يرسل طالبين بمدرسة عتيقة إلى المستشفى

حريق يرسل طالبين بمدرسة عتيقة إلى المستشفى
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الأحد 19 ماي 2019 - 22:25

نُقل طلبان يتابعان دراستهما بالمدرسة العلمية العتيقة "تمزكيدا واسيف"، في الجماعة الترابية آيت امزال بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، اليوم الأحد، إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير إثر تعرضهما لحروق بأنحاء متفرقة من جسديهما.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد نشب حريق بغرفة الطالبيْن أسفر عن إصابتهما بحروق، إلى جانب وقوع أضرار وُصفت بالكبيرة بتجهيزات وأثاث الغرفة. وقد جرى استدعاء السلطات المحلية.

وحلّت بالمكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، وجرى الإشراف على إخماد الحريق، وتوجيه المُصابين، وهما في حالة وُصفت بالحرجة، إلى المستشفى، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات نشوب الحريق.

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