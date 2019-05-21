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الرئيسية | حوادث | رصيف الصحافة: حارس الحسن الثاني يتعرض إلى محاولة "اغتيال"

رصيف الصحافة: حارس الحسن الثاني يتعرض إلى محاولة "اغتيال"

رصيف الصحافة: حارس الحسن الثاني يتعرض إلى محاولة "اغتيال"
هسبريس - فاطمة الزهراء صدور
الأحد 19 ماي 2019 - 22:09

نستهل جولة رصيف بداية الأسبوع من "المساء" التي أفادت بأن سرقة سيارة الحارس الشخصي للملك الحسن الثاني استنفرت مصالح أمن مراكش.

وتقدم محمد المديوري، الرئيس السابق للأمن الشخصي للملك الراحل الحسن الثاني، بشكاية لدى الشرطة القضائية بمدينة مراكش، لفتح تحقيق حول تعرضه لاعتداء مسلح من طرف أربعة أشخاص، أحدهم كان يحمل مسدسا، استهدفوا سياراته خلال توجهه لأداء صلاة الجمعة واعتدوا على سائقه الشخصي.

ووفق الخبر ذاته، فقد جرى توقيف مشتبه بهما قصد التحقيق معهما، كما تمت الاستعانة بكاميرات أهم الشوارع الرئيسية قصد التعرف على هوية المشتبه بهم الذين تمكنوا من السطو على السيارة الفاخرة للمديوري.

المصدر ذاته أورد أن نقل مريض مسن على لوح خشبي لمسافة طويلة من أجل الوصول إلى المستشفى أثار سخطا كبيرا بسبب تردي أوضاع قطاع الصحة بعمالة ميدلت. وأضافت "المساء" أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا السلطات بالعمل على تحسين خدمات القطاع بالمنطقة.

وقالت الصحيفة ذاتها إن غضبة ملكية طالت مسؤولين بمدينة الدار البيضاء بسبب تأخر مشاريع تنموية، وأخرى تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كان من المزمع أن يتم تدشينها.

ونسبة إلى مصدر مطلع، فإن جولات الملك الخاصة بالدار البيضاء مكنته من الاطلاع بشكل شخصي على أغلب المشاريع المتعثرة بالبيضاء، وأظهرت مسؤولية مسؤولي المدينة، لاسيما قيادات الإدارة الترابية، لعدم مواكبتهم لهذه المشاريع التنموية وإتمامها في الآجال المحددة.

وأضافت الجريدة أن من بين المشاريع التي كان من المنتظر أن يدشنها الملك محمد السادس مركز طبي بتراب مقاطعة سيدي مومن يدخل في إطار البرنامج السوسيو ــ طبي للقرب لجهة الدار البيضاء ــ سطات 2020 ــ 2016.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن جبهة البوليساريو تخطط لإشعال منطقة الكركرات من جديد، بحيث بدأ انفصاليو الجبهة حملة تحريضية من أجل غلق معبر الكركرات واعتراض السيارات والشاحنات لدفع المنطقة إلى التصعيد واستنفار بعثة المينورسو لأفرادها، بعد تهديدات سابقة بالقتل واستهداف سيارات البعثة الأممية.

وأضافت "المساء" أن انفصاليين من الجبهة أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع مقربة من الجبهة للتحريض على غلق المعبر واختراق ومنطقة الكركرات من جديد، كخطوة للرد على قرار مجلس الأمن الأخير.

من جهتها، نشرت أخبار اليوم" أن مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قد تترك الوزارة لترأس جهة كلميم؛ إذ جرى التوصل إلى اتفاق معها على أن تترأس مجلس جهة كلميم واد نون مكان ابن عمها، عبد الرحيم بوعيدة، بعد توقيف المجلس سنة من لدن وزارة الداخلية، وهو ما يعني تركها لمنصبها الوزاري، لأن القانون يمنعها من الجمع بين المنصبين.

وأورد المنبر نفسه أن أزمة جزيرة ليلى التي كادت تتسبب في مواجهة عسكرية بين المغرب وإسبانيا في 17 يوليوز 2002، عادت إلى الواجهة في الأيام الثلاثة الأخيرة لتطرح سؤال من لديه السيادة على هذه الصخرة، بعدما اضطر 7 مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى قضاء أكثر من 15 ساعة فوقها، قبل أن تتدخل عناصر أمنية مغربية لإنقاذهم وإجلائهم، بعد تلقيها اتصالا من قارب على متنه 8 مهاجرين سريين كان يغرق.

وقد اتضح فيما بعد أن تدخل السلطات المغربية لإنقاذ المهاجرين لم يكن أحاديا، بل جاء بعد ساعات من المفاوضات مع نظيرتها الإسبانية، فيما أكدت مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة لوكالة الأنباء "إيفي" أن تدخل المغرب جاء في إطار التعاون بين البلدين في مجال الهجرة.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن مجموعة من المجرمين بالمنطقة المشهورة بـ"قندهار" بالمعبر الحدودي الكركرات تحولوا إلى قطاع طرق يهددون سلامة التجار العابرين من وإلى المغرب وموريتانيا، يبتزون التجار ويسرقون السيارات ويقطعون الطريق، في تحد للأجهزة الأمنية المعنية بحراسة المنطقة.

وأفاد المصدر ذاته بأن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، دافع عن أعضاء حزبه مبرئا إياهم من الانخراط في أي حملة انتخابية، واصفا ما يقومون به بلقاءات وأنشطة تواصلية، قائلا إن "أنشطتنا المكثفة لا يحكمها منطق انتخابي، بل هي من باب التواصل السياسي مع المواطنين والقيام بأدوارنا، فالتواصل المباشر مهمة السياسي؛ يجب أن تبقى الثقة في الأحزاب، وهذا هو المدخل الأساسي إلى قلوب المواطنين".

الختم من "العلم" التي نشرت أن إجراءات صارمة تنتظر المغاربة القاطنين قرب سبتة ومليلية المحتلتين، بحيث أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن انطلاقها في تنفيذ مشروع "الحدود الذكية" الذي كانت قد باشرت الاستعداد له منذ سنة 2015، وذلك بفرض قيود جديدة على سكان المدن المحاذية للجيبين الذين يدخلون إليهما دون الحاجة إلى تأشيرة.

وأضافت الجريدة أن مندوبية الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة قالت إن قاطني هذه المدن ملزمون بالحصول على وثائق أخرى، من قبيل تصاريح الإقامة وبطاقات العمل، من أجل السماح لهم بالدخول، مؤكدة شروع الحكومتين المحليتين في تثبيت وسائل تكنولوجية تمكن من التعرف على هوية الشخص من خلال تحليل بيانات حيوية مخزنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - yassir الأحد 19 ماي 2019 - 22:23
لأنه حارس شخصي للملك و سيارة فاخرة وجدوا المتهم خلال دقائق.
حينما سرقوا مني سيارة مخرششة نمرا طاليانية و أعتدوا علي و على أسرتي بما فيهم أطفالي بالضرب المبرح و سرقة كل الأمتعة و النقود ، كانت الكاميرات خارج العمل.
الكيل بمكيالين في هاد البلاد. وداعآ أيها المغرب و سوف تبقى في القلب ، لكن الله غالب مر داود ما يعاود . اللهم قطران بلاد ناس و لا عسل بلادي.
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879
2 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 19 ماي 2019 - 22:27
لم تعد تؤثر فينا الغَضَبات، نريد إصلاحات.
الغَضَبات الموسمية لا تحل مشاكل البلاد، و إنما الإصلاحات الجادة و المستمرة.
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511
3 - عاطل الأحد 19 ماي 2019 - 22:34
لي عندو عندوووو ولي معندوش ليه الله
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258
4 - خالد الأحد 19 ماي 2019 - 22:40
الى رقم 1
هل تطرقت الصحافة لواقعتك و هل سجلت شكاية و متى وقعت ام انها مجرد فرضية
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-563
5 - رجاوي الأحد 19 ماي 2019 - 23:08
هاذو لي كريساوه مكانوش عارفين شكون هو حيت وليدات التسعينات فما فوق هههههههه .....حسب التحقيقات الفردي باش كريساوه ديال الالعاب فقط او ماشي حقيقي
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106
6 - meme الأحد 19 ماي 2019 - 23:22
انا بغيت الملك غي يقول غادي ندوز لدار بوعزه من جهة الضحى اقامات الفجر لعل وعسى يزفتو لينا الطريق والله كرهنا نفوسنا وكرهنا البلاد وفي امكاننا العيش في أوربا ولكن مسخيناش والله ما سخينا ياربي تهدي هاذ المسؤولين علينا الكياس خرج لينا على سياراتنا التي هي وسيلة نقل للعمل خساره عليك ابلادي الزوينه وشكرا هسبريس
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163
7 - Said الأحد 19 ماي 2019 - 23:32
والله هذا لحماق بعينه كيف لاجهزة الامن تفلح في بلادنا بالضرب من حديد على المعطلين ومن ينادون بطرف الخبز ونجدهم كالفئران عندما يتعلق الامر بحدودنا فما جدوى ان نسمع كل يوم بصفقة الاسلحة والاقمار الاصطناعية بينما عصابة صغيرة تبث الرعب في الكركرات والله لو تركوا الشعب للقنوهم درسا لن ينسوه ولارجعوهم مدلولين الى تندوف عوض التملق للامم المتحدة .
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64
8 - مهاجر الأحد 19 ماي 2019 - 23:44
انا هرسو لي سيارة حدا كاميرة و منين درة شكوة قالو لي ربي يخلف.عندك زهر عندك تامين
الله يخلي لينا لحبيبة اوروبا
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206
9 - مراكشي الأحد 19 ماي 2019 - 23:47
صاحب التعليق الاول السي ياسر لينا و ليك الله .
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113
10 - سلآم الأحد 19 ماي 2019 - 23:52
لا نريد غضبات ن
نريد محسبات وإعتقالات وسجن ليكونوا عبرة لغيرهم وشكرا
رمضان كريم
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146
11 - موظفون معرقلون للتنمية الاثنين 20 ماي 2019 - 00:23
هناك موظفون من نوع خاص يقومون بنهج أساليب تعرقل الأعمال المبرمجة للتنمية كالتماطل والتأجيل وعدم الإكتراث لاقتناعهم بغياب المحاسبة والعقاب مع أنهم يعرقلون مسيرة وطن بكامله
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74
12 - أبو أدم الاثنين 20 ماي 2019 - 00:38
الحزب الحاكم يدري جيدا أنه في الرمق اﻷخير لوجوده على الكراسي الوزارية، وهذا ليس بالمستغرب، من حيث الكوارث والهزات واﻷخطاء التي كانت في أغلبها مقصودة وممنهجة ومبيته ضدا على كل القيم الأخلاقية والسياسية والمبادئ التي خدعتمونا بها حتى تمكنتم من رقابنا. كان خطأ جسيما ارتكبناه إما لغبائنا أو ثقتنا الزائدة في حزب بجلباب ظاهره إسﻻمي وباطنه كل أنماط الشر. سوف لن ينطلي علينا المكر مرة أخرى سواء من طرفكم أو من طرف أي دكان حزبي آخر. بسببكم يا ملتحين كرهنا السياسة والساسيين. ورحم الله من قال: ليس في القنافد اﻷملس.
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35
13 - محمد الاثنين 20 ماي 2019 - 00:38
مؤشر خطير ويجب التصدي للجربمة قبل وقوعها
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16
14 - mre الاثنين 20 ماي 2019 - 00:54
الحارس الشخصي للحسن الثاني شخص متواضع و كان مهنيا في مهمته يترفع عن التصرفات السينيمائية لبعض الحراس الحاليين الذين يراوغهم قاصر في أية لحظة.
من المؤكد أنه يحمل سلاحا و خبرة طويلة لكنه ليس "خفيفا" في تصرفاته كالبعض.
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35
15 - نورالدين العيسي الاثنين 20 ماي 2019 - 01:11
اقترح التعاقد مع شركة امنية تشتغل بمنطق الدفاع بطرق شرعية و دفاعية عن النفس والممتلكات و انخراط شباب المنطقة الكفيل بحماية احد المكاسب التي وفرها موقع الكركرات ورقم معاملته في وثيرة متزايدة .
هته المجموعة المارقة يمكن القضاء عليها بلمحة بصر كما تم تمشيط المنطقة من بلال ومتلشياته في قندهار .
لكن يجب التفكير في الحلول التشاركية و تدبير الدسائس بطرق علمية غير مكلفة .
مجموعة من صعالك يمكنهم التشويش على بعض المنفريدين من التجار او سياح لا اقل ولا اكثر اللهم ان كان لازما تركهم كي يصبح لهم قانون يحميهم على قرصنة و اختطاف السياح.
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8
16 - السيبة الاثنين 20 ماي 2019 - 01:57
ذات يوم سنسمع عن سرقة قطار كامل أو باخرة ولن نجد لهم أثر، السيبة تلوح في الأفق والإعتداآت تطال الجميع كن ابن من شئت واكتسب سيارة فاخرة أو سافر على الطريق السيارأو تجول في أي مكان تصلك شرارة .
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45
17 - yassir الاثنين 20 ماي 2019 - 04:31
صاحب رقم 4 ، راه واقع أش من خيال أولدي ؟
راه ماشي غير أنا ، راها حالة معروفة عند كل الجالية في أوقات العودة خلال رأس السنة أو الأعياد الدينية، و لهذا تجد الجالية تسير في قوافل ماشي معزولة.
أما حكايتي أنا فوقعت ليا في طريق قبل الدخول إلى مراكش و كان حاجز من الحجارة ، و الدرك لملكي مادار والو ، شكاية ضد مجهول و مخرجت من المغرب حتى غفر ليا آلله الذنوب، لأنه يجب إخراج الطوموبيل و من قال راه متسرقتش و غير بعتيه و تتكدب. خلينا ساكتين أخويا في هاد العواشر.
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62
18 - Samir r الاثنين 20 ماي 2019 - 05:12
اوا اراكم في دوله اسلاميه يقطنها ٩٩٠٩٩/١٠٠من المسلمين ويسيروها المسلمون ايضا. اذن لماذا هذا الاستغراب . عدم الامن والامان شيئ طبيعى.
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-9
19 - #عزيز# الاثنين 20 ماي 2019 - 08:13
إلى خالد رقم 4. واش فايت ليك شي نهار دخلتي للكوميسارية باش تسجل شي شكاية؟؟؟ واش شي نهار مشى ليك حقك ظلما و جربتي تشكي باش المخزن يرجع ليك حقك؟؟؟ ولاّ غير داوي فالنظري؟؟
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30
20 - مطرنن الاثنين 20 ماي 2019 - 10:13
الى خالد 4 هو نعم قدم شكاية لكن بما أنه مجرد مهاجر قالوا له الكاميرا طافية.
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20
21 - ابن العاصمة العلمية الاثنين 20 ماي 2019 - 12:38
الحرس الاسباني لا يريد التدخل لانفاد تمانية مهاجرين فوق صخرة ليلى المحتلة لانه سيضططر لقبولهم كلاجئين ان انقدهم و لدلك اتصل بلحرس المغربي الدي يعتر دركي الحدود لهاؤلاء لاحلاء ماؤلاء المهاجرين و ارجاعهم للمغرب اتعرفون مدى دكاء الحكومة الاسبانية دائما تورط المغرب فيما يمس بحقوق المهاجر مع منظمات دولية بينما هي يبقى و جهها صافيا مع هده المنظمات.
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6
22 - ابن العاصمة العلمية الاثنين 20 ماي 2019 - 16:52
الحرس الاسباني لا يريد التدخل لانفاد تمانية مهاجرين فوق صخرة ليلى المحتلة لانه سيضططر لقبولهم كلاجئين ان انقدهم و لدلك اتصل بلحرس المغربي الدي يعتر دركي الحدود لهاؤلاء لاحلاء ماؤلاء المهاجرين و ارجاعهم للمغرب اتعرفون مدى دكاء الحكومة الاسبانية دائما تورط المغرب فيما يمس بحقوق المهاجر مع منظمات دولية بينما هي يبقى و جهها صافيا مع هده المنظمات.
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