مروج للمخدرات يسقط في كمين للدرك بالبروج

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالبروج بنواحي سطات، مساء أمس الأحد، من إيقاف مشتبه بترويجه المخدرات، إثر كمين نصبته له عناصر الدرك، بعدما كان موضوع مذكرات بحث من قبل مركز درك البروج والمراكز الترابية المجاورة.

وأفادت مصادر هسبريس أن المشتبه به، المتحدر من منطقة القراقرة بني مسكين الشرقية دائرة البروج، من ذوي السوابق القضائية، ومبحوث عنه بشبهة ترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين).

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات بوضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي، قبل عرضه على سلطة الملاءمة للنظر في التّهم المنسوبة إليه.