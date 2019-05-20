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كُتّاب وآراء
مروج للمخدرات يسقط في كمين للدرك بالبروج
أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالبروج بنواحي سطات، مساء أمس الأحد، من إيقاف مشتبه بترويجه المخدرات، إثر كمين نصبته له عناصر الدرك، بعدما كان موضوع مذكرات بحث من قبل مركز درك البروج والمراكز الترابية المجاورة.
وأفادت مصادر هسبريس أن المشتبه به، المتحدر من منطقة القراقرة بني مسكين الشرقية دائرة البروج، من ذوي السوابق القضائية، ومبحوث عنه بشبهة ترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين).
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات بوضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي، قبل عرضه على سلطة الملاءمة للنظر في التّهم المنسوبة إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
Le message ne rassurera pas ceux qui craignent une nouvelle guerre dans le Golfe. "Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran", a écrit le président américain Donald Trump sur Twitter, dimanche 19 mai. "Plus jamais de menaces à l'encontre des Etats-Unis", a-t-il averti à l'intention de Téhéran.
Par franceinfo avec AFP