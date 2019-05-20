مغربي مبحوث عنه يثير حالة استنفار بإسبانيا

متابعة من خالد ملوك

أعلنت السلطات الأمنية الإسبانية حالة استنفار قصوى من خلال تعزيز المراقبة على حدودها لتجنب هروب مجرم مغربي وصف بـ"الخطير للغاية"، بعدما اتهم بارتكاب جريمة قتل بسلاح ناري.

ووفق ما أوردته صحيفة "أ ب سي" الإسبانية، فإن المغربي محمد سلطانة يشكل موضوع مذكرة بحث وتسليم دولية أصدرتها السلطات الألمانية، مشيرة إلى أنه هرب من العدالة إثر ارتكابه جريمة قتل بشعة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن المبحوث عنه فر إلى مكان مجهول عقب ارتكابه جريمته، موضحة أن السلطات الإسبانية طالبت المواطنين بتعميم صورته، وتشديد الإجراءات الأمنية في الموانئ والمطارات والحدود.

وتشير التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية إلى أن المشتبه به المغربي، البالغ من العمر 43 سنة، لا يزال مسلحا ويحاول عبور الحدود الإسبانية قصد الوصول إلى بلده الأصلي، مطالبة بإبلاغ الشرطة فور رصده.