24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:38
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- غياب مرشحي الرئاسة يؤجل جمع المغرب الفاسي
- "بستيون" تازة والتاريخ العسكري
- عصير المزاح -13-: ممنوع رمي الأطفال .. عاش البرلمانيون الصغار
- انقطاع الكهرماء يثير استنكار سكان بمنطقة أسا
- نقابات تعليمية تحتج بالشموع في شوارع وزان
عصير المزاح -13-: ممنوع رمي الأطفال .. عاش البرلمانيون الصغار (5.00)
منيب: الدولة تُضعف مستوى التلاميذ وتزرع "الخوف" في المدارس (5.00)
اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر (5.00)
- إقبال المغاربة على التجنيد يفوق التوقعات .. والملك يأمر برفع العدد - (105)
- هدف قاتل لبركان يفسد خطط الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية - (104)
- "أطباء الغد" يصدمون الحكومة ويقررون الاستمرار في "المقاطعة" - (72)
- منيب: الدولة تُضعف مستوى التلاميذ وتزرع "الخوف" في المدارس - (67)
- المتعاقدون يؤازرون والد أستاذة ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغربي مبحوث عنه يثير حالة استنفار بإسبانيا
أعلنت السلطات الأمنية الإسبانية حالة استنفار قصوى من خلال تعزيز المراقبة على حدودها لتجنب هروب مجرم مغربي وصف بـ"الخطير للغاية"، بعدما اتهم بارتكاب جريمة قتل بسلاح ناري.
ووفق ما أوردته صحيفة "أ ب سي" الإسبانية، فإن المغربي محمد سلطانة يشكل موضوع مذكرة بحث وتسليم دولية أصدرتها السلطات الألمانية، مشيرة إلى أنه هرب من العدالة إثر ارتكابه جريمة قتل بشعة.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن المبحوث عنه فر إلى مكان مجهول عقب ارتكابه جريمته، موضحة أن السلطات الإسبانية طالبت المواطنين بتعميم صورته، وتشديد الإجراءات الأمنية في الموانئ والمطارات والحدود.
وتشير التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية إلى أن المشتبه به المغربي، البالغ من العمر 43 سنة، لا يزال مسلحا ويحاول عبور الحدود الإسبانية قصد الوصول إلى بلده الأصلي، مطالبة بإبلاغ الشرطة فور رصده.