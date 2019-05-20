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الرئيسية | حوادث | الهجرة السريّة تطيح بمواطن من مالي في أصيلة

الهجرة السريّة تطيح بمواطن من مالي في أصيلة

الهجرة السريّة تطيح بمواطن من مالي في أصيلة
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 ماي 2019 - 15:09

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أمن أصيلة، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي"، مواطنا من دولة مالي يشتبه تورطه في الوساطة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن توقيف المشتبه به، البالغ 35 سنة، جاء في أعقاب ضبط مصالح الأمن 39 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل ثلاث شقق، كانوا مرشحين للهجرة السرية نحو إسبانيا عبر المسالك البحرية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، بينما تمت إحالة المرشحين للهجرة السرية على المصلحة الأمنية المختصة بالأجانب بولاية أمن طنجة.

وشددت المديرية العامة على أن الأبحاث والتحريات مازالت متواصلة من أجل توقيف المشتبه به الرئيسي في هذه القضية، وذلك بعدما تم تشخيص هويته الكاملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اطلسي الاثنين 20 ماي 2019 - 15:39
لا خير فيهم ،ماذا يستفيد المغرب من هؤلاء ،العالم كل العالم يبكي ويشكي من الهجرة ويلات الهجرة ومصاءب الهجرة والمهاجرين إلا بلادي والله غدا سنندم أو ستندم الاجيال القادمة من تراخي المسؤولين ،ولن ينفع الندم
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