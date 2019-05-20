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كُتّاب وآراء
الهجرة السريّة تطيح بمواطن من مالي في أصيلة
أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أمن أصيلة، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي"، مواطنا من دولة مالي يشتبه تورطه في الوساطة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن توقيف المشتبه به، البالغ 35 سنة، جاء في أعقاب ضبط مصالح الأمن 39 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل ثلاث شقق، كانوا مرشحين للهجرة السرية نحو إسبانيا عبر المسالك البحرية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، بينما تمت إحالة المرشحين للهجرة السرية على المصلحة الأمنية المختصة بالأجانب بولاية أمن طنجة.
وشددت المديرية العامة على أن الأبحاث والتحريات مازالت متواصلة من أجل توقيف المشتبه به الرئيسي في هذه القضية، وذلك بعدما تم تشخيص هويته الكاملة.