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الرئيسية | حوادث | ضبط قاتل في حي السلام بمدينة القصر الكبير‎

ضبط قاتل في حي السلام بمدينة القصر الكبير‎

ضبط قاتل في حي السلام بمدينة القصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 20 ماي 2019 - 12:20

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية أمن القصر الكبير من توقيف المشتبه بقتله جاره في حي السلام، أمس الأحد، وسط المدينة.

الموقوف "هشام.أ"، من مواليد 2001 والملقب بـ"ببوشة"، له سوابق في حيازة الأسلحة البيضاء واستهلاك المخدرات والسكر العلني البين.

وقد تم وضع المشتبه به، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه أمام أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تفعيل الإعدام . الاثنين 20 ماي 2019 - 12:35
سمعت أن الضحية هو المعيل الوحيد لزوجة وخمسة أبناء وبالتالي وجب متابعته بقتل عائلة بأكملها وتفعيل قانون الإعدام في حقه وبيع ممتلكاته ومنحها تعويضا لمن هم تحت كفالة الضحية.
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