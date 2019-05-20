ضبط قاتل في حي السلام بمدينة القصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية أمن القصر الكبير من توقيف المشتبه بقتله جاره في حي السلام، أمس الأحد، وسط المدينة.

الموقوف "هشام.أ"، من مواليد 2001 والملقب بـ"ببوشة"، له سوابق في حيازة الأسلحة البيضاء واستهلاك المخدرات والسكر العلني البين.

وقد تم وضع المشتبه به، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه أمام أنظار العدالة.