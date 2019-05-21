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كُتّاب وآراء
توقيف 3 مروجين لحبوب الهلوسة ناحية أكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و38 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.
وأورد مصدر أمني أن جرى توقيف أحد المشتبه فيهم على مستوى نقطة للمراقبة بمدخل مدينة تيكيوين، مباشرة بعد قدومه على متن حافلة لنقل المسافرين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور داخل أمتعته على 1000 قرص مخدر من نوع "إكستازي"، و100 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
كما مكنت إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية، وفقا للمصدر ذاته، من توقيف مشتبه فيهما آخرين على مستوى المحطة الطرقية للمدينة، كانا ينتظران تسلم الشحنة المحجوزة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.