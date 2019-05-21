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كُتّاب وآراء
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مقتل عمال في قناة للصرف الصحي نواحي البيضاء
الاثنين 20 ماي 2019 - 14:14
علم لدى القيادة الجهوية للوقاية المدنية في الدار البيضاء أن ثلاثة عمال لقوا مصرعهم، اليوم الاثنين، اختناقا في قناة للصرف الصحي بالمنطقة الخضراء ببوسكورة.
وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الوقاية تمكنت من انتشال جثث الضحايا، الذين كانوا يقومون بأعمال الصيانة، داخل القناة، لفائدة إحدى المقاولات الخاصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - محمد الاثنين 20 ماي 2019 - 14:24
لا حول و لا قوة إلا بالله . انا لله و انا اليه راجعون ..الله يرحمهم و يصبر عائلاتهم .
2 - fifano الاثنين 20 ماي 2019 - 14:26
رحم الله الشهداء.وخل هناك من تامين؟اتمنى ان يكون التأمين عن المسؤولية.
3 - خالد الاثنين 20 ماي 2019 - 14:26
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا أدري هل الإهمال أم عدم التوعية أو اللامبالاة. لقد وقع نفس الحادث مند 3 او 4 سنوات هنا نواحي مراكش والسبب أن العمال لم يتركوا قنوات الصرف الصحي مدة كافية مفتوحة قبل النزول اليها. وعلى العموم انا لله وانا اليه راجعون
4 - rachid الاثنين 20 ماي 2019 - 14:26
إن لله وإنا إليه راجعون تغمدهم الله بواسع رحمته
5 - مغترب الاثنين 20 ماي 2019 - 14:28
اللهم ارحمهم ووسع عليهم في هذا الشهر المبارك. نتمنى من وكيل الملك افتح التحقيق باش نعرفوا اسباب الوفاة. رغم اننا عارفين الظروف لي كيشتغل فيها المغاربة الدراوش.
6 - صابر الاثنين 20 ماي 2019 - 14:28
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم واسكنهم الجنة . لا يعقل ان يموت الناس داخل قنوات الصرف الصحي وتتكرر هذه المءساة ولا حسيب ولا رقيب . اليست هناك مضخات وادوات تستعمل للوقاية من هذه الاحذات المؤلمة ؟ لكم الله
7 - حسن الاثنين 20 ماي 2019 - 14:29
أنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم في هذا الشهر الفضيل وارزق اهلهم وذويهم الصبر والسلوان على الفاجعة.
ولازم على المسؤولين محاسبة شركة الصيانة في ما يخص السلامة . والمحافظة على ارواح العمال الابرياء.
ولازم على المسؤولين محاسبة شركة الصيانة في ما يخص السلامة . والمحافظة على ارواح العمال الابرياء.
8 - تقني الاثنين 20 ماي 2019 - 14:31
اللهم ارحمهم برحمتك ،،، للأسف غياب التوعية والتحسيس بالاخطار المهنية ، لو كان الضحايا يعرفون نوعية الخطر لما عملو بدون أقنعة و معدات الوقاية ، تحتوي قنوات الصرف الصحي على غاز الميثان السام و اللذي لا يمكن توقع وقت خروجه يعني يكون على شكل فقاعات وعندما تنفجر الفقاعة تطلق غاز ميثان سام قاتل يضاعف غاز البروبان لانه لا رائحة له تميزه عن باقي الروائح ويتميز أيضا بشدة الاشتعال و الانفجار .
9 - عثمان اطار وزارة فلاحة الاثنين 20 ماي 2019 - 14:38
وجب فتح تحقيق مع الشركة الخاصة ومفتش الشغل لتلك المنطقة.
استقالة وزير التشغيل لغياب مراقبة من طرف مصالحه المختصة.
رحم الله الموتى ان لله وان اليه راجعون
استقالة وزير التشغيل لغياب مراقبة من طرف مصالحه المختصة.
رحم الله الموتى ان لله وان اليه راجعون
10 - مهاجر الاثنين 20 ماي 2019 - 14:38
رحمهم الله برحمته فعلى المقاولة ان تدفع تعويض الحدث لاهل المرحومين
12 - محمد الزموري الاثنين 20 ماي 2019 - 14:39
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لنا ولهم
13 - زياد الاثنين 20 ماي 2019 - 14:43
إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم تغهدهم برحمتك الواسعة و أسكنهم فسيح جناتك و ارزق ذويهم الصبر والسلوان
14 - أبو إسحاق الاثنين 20 ماي 2019 - 14:45
هذه جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد من الشركة، أكيد و 100%جريمة ولا مبالاة بارواح الطبقة العاملة الكادحة والزج بها في مغامرات واعمال لا تخلو من مخاطر وبدون أجهزة السلامة ووووو
15 - زياد الاثنين 20 ماي 2019 - 14:45
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تغهدهم برحمتك الواسعة و أسكنهم فسيح جناتك و ارزق ذويهم الصبر والسلوان
16 - قارىء الاثنين 20 ماي 2019 - 15:19
صديقنا العزيز احد الضحايا كان مثال يتقدى به في التفاني في العمل واخلاق طيبة مع العمال ، نزل في fosse لكي يقوم بإصلاح vanne de gaz لكنه أصيب بإختناق ولما اراد الثاني إنقاده توفي كذلك فإذا بحارس الورش أراد أن يعرف سبب عدم صعودهم من la fosse فنزل ومات كذلك اللهم أرحم الجميع شاء الله وما قدر فعل
17 - simo الاثنين 20 ماي 2019 - 15:34
هؤلاء هم الذين يستحقون الأوسمة والتعويضات لأسرهم. وليرحمهم الله.
18 - الرحمة ثم العدل الاثنين 20 ماي 2019 - 15:55
اللهم اغفر لهم وارحمهم والهم اهلهم الصبر والسلوان.
هؤلاء الرجال عينة من الشعب المغربي المقهور. ربما ستجد أجرهم السهري لا يصل4000درهم في افضل الأحوال .
حسبنا الله و نعم الوكيل .
يجب فتح تحقيق عاجل ليقدم الى المحكمة من لم يدبر اجرائات الامان للعمال .
هؤلاء الرجال عينة من الشعب المغربي المقهور. ربما ستجد أجرهم السهري لا يصل4000درهم في افضل الأحوال .
حسبنا الله و نعم الوكيل .
يجب فتح تحقيق عاجل ليقدم الى المحكمة من لم يدبر اجرائات الامان للعمال .
19 - نواس المصطفى الاثنين 20 ماي 2019 - 16:18
تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن لا نريد مثل هذه المآسي أن تتكرر يجب أن يفتح تحقيق وتحقيق مسؤول
20 - Abdelaziz الاثنين 20 ماي 2019 - 17:12
Pour curer des canaux d'assainissement il faut avoir les moyens matériels nécessaires pour éviter de tels accidents mortels je pense en dressant un cahier des charges il signaler tous les moyens nécessaires pour entreprendre ces travaux ds les normes en collaboration avec les sévices techniquesur des communes et assurer la vie des ouvriers mis en danger c'est malheureux d'entendre en 2019 de tels accidents dus à l'ignorance et la négligence des lois des travaux il faut être très méfiant pour entamer de tels travaux
21 - الورود الاثنين 20 ماي 2019 - 17:41
رحمهم الله و ان لله و إنا إليه راجعون. وقع الحادث بسبب عدم تقدير المخاطر و اتخاذ الاحتياطات اللازمة
22 - Sadiki الثلاثاء 21 ماي 2019 - 03:47
إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله يرحمهم.
Pour intervenir à l'intérieur des réseaux d'assainissement il faut avoir les moyen
nécessaire tel que analyseurs H2S , O2 et bien sur des instructions et consignes de travail
Pour intervenir à l'intérieur des réseaux d'assainissement il faut avoir les moyen
nécessaire tel que analyseurs H2S , O2 et bien sur des instructions et consignes de travail
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