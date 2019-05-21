مقتل عمال في قناة للصرف الصحي نواحي البيضاء

هسبريس ـ و.م.ع

علم لدى القيادة الجهوية للوقاية المدنية في الدار البيضاء أن ثلاثة عمال لقوا مصرعهم، اليوم الاثنين، اختناقا في قناة للصرف الصحي بالمنطقة الخضراء ببوسكورة.

وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الوقاية تمكنت من انتشال جثث الضحايا، الذين كانوا يقومون بأعمال الصيانة، داخل القناة، لفائدة إحدى المقاولات الخاصة.