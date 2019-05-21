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كُتّاب وآراء
حادثة السير بأشقّار .. الأمن يوقف سائق السيارة
قال محمّد الطّنجاويّ، رئيس نادي الفنيدق للدّرّاجين الّذي كان ينتمي إليه ضحيّتا حادثة السّير الّتي وقعت السّبت المنصرم بطريق شاطئ أشقّار بمدينة طنجة، إنّ "أسباب الحادثة لا تعود فقط إلى السّرعة الجنونيّة الّتي كان يقود بها سائق السّيارة المتسبّبة في الواقعة، بل إلى لعبه في الطّريق وحكّ عجلات سيّارته وكأنّه في "رالي"، حتّى فقد سيطرته عليها"، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس النّادي، الّذي كان ضمن قافلة الدّرّاجين المشاركة في جولة إلى "أشقّار" رفقة سبعين درّاجا مغربيّا، من بينهم إسبانيّ مقيم بطنجة، وأربعة أشخاص من مدينة سبتة السّليبة، أنّه بعد الحادثة "غادر ثلاثة أشخاص لا تتعدّى أعمارهم الثّلاثين سنة السّيارة المتسبّبة فيها، ولاذوا بالفرار"، موضّحا أنّ "بعض المشاركين في القافلة تمكّنوا من الإمساك بأحدهم؛ فيما تمكّن اثنان من الفرار، من بينهما سائق السّيارة".
وأردف المتحدّث: "عناصر الأمن بطنجة تمكّنت من توقيف سائق السّيّارة يوم أمس، وذلك بإحدى المصحّات الخاصّة بالمدينة، حسب ما تمّ إخبارنا به"، مشيرا إلى أنّ الحادثة خلّفت مصرع شخصين كانا على متن الدّرّاجة نفسها الّتي اندلعت فيها ألسنة النّار؛ "أحدهما لقي مصرعه فورا، فيما الآخر فارق الحياة في اليوم الموالي بمستشفى محمّد الخامس بطنجة".
وأوضح الطّنجاويّ أنّ اثنين آخرين أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة، "نقل أحدهما (ع.ع)، وهو إسبانيّ من أصل مغربيّ يشرف على العقد السّادس من عمره، ومقيم بسبتة، إلى المستشفى الجامعيّ بالمدينة المحتلّة، في حالة جدّ حرجة بعد تعرّضه لعدّة كسور على مستوى الحوض، والفخذ الأيسر والسّاق اليسرى، والعمود الفقري وعضلات الكتف؛ فيما الآخر، وهو إسبانيّ في عقده الخامس، يقيم بمدينة طنجة الّتي يعمل فيها أستاذا للّغة الإسبانيّة، فقد نقل إلى مستشفى قادس، وإصابته أقلّ من الأوّل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
ما يحز في نفسي هو عدم وجود عرض صحي في المرفق العام يستطيع نقص نسبة الوفيات عند و جود حوادث من هذا النوع. لا أنكر أن مدينة طنجة عرفت تطورا عمرانيا هاما لكن المرفق العمومي لم يتطور. والسبب لا يرجع فقط للأطر الطبية. بل حتى ان وجدت من و اجب الدولة تلبية متطلبات المستشفى من معدات و أدوية. عكس ذلك هناك رغبة متعمدة للنيل من سمعة الأطباء الممرضات و الممرضين كما هو الحال بالنسبة للأساتذة.
في الدول المتقدمة لا يهم ان يتوجه المريض إلى القطاع العام أو الخاص المهم ان الكل له تغطية صحية تحفظ كرامته و كرامة المستشفى. لان المرافق الطبية اذا كان لها دخل تستطيع البقاء في الميدان
ان قلة الوعي هي السبب الرئيسية في هذا الحادث الاليم .
اللهم ارحم الموتى و اغفر لهم وارزق الصبر ذويهم
سائقوا السيارات والشاحنات والحافلات وجميع أنواع الدراجات أصبحوا كالدواعش الذين يدوسون المارة في أوروبا. فمنهم السكران(ة) والمحشش(ة) والمقرقب(ة) والمريض(ة) بالسكر... والانتحاري(ة) والأمي(ة) في السياقة والمدوخ بالدنيا....
كذلك الأمر بالنسبة للراجلين الذين أصبحوا أكثر بهيمية من الحيوانات في عبور الطريق...
المغاربة يحتاجون إلى "فرمطة معمقة" يعني "un formatage physique" أو إلى غسيل للدماغ لكي يسترجعوا صوابهم عندئذ يمكن إدماجهم في الحياة المدنية...