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كُتّاب وآراء
توقيف متورط في ارتكاب جريمة قتل ناحية تاونات
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ بإقليم تاونات، عصر اليوم الإثنين، من توقيف شاب (م.ح)، في نهاية عقده الثالث، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل بشعة كان دوار علونة بجماعة كلاز مسرحا لها ليلة أول أمس السبت.
ووفق مصادر هسبريس فقد نجحت مصالح الدرك الملكي للمركز المذكور من تحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه، بعدما كان بصدد مغادرة مدينة تاونات راجلا على طريق الوحدة في اتجاه منطقة كتامة، ليتم نقله إلى مقر مركز الدرك الملكي الورتزاغ لتعميق البحث معه.
وكان الموقوف دخل في خلاف مع الضحية (م.غ) بسبب اتهامه من طرف الأخير، البالغ من العمر حوالي 40 سنة، والأب لخمسة أبناء، باستفزاز أمه، قبل أن يجهز عليه بضربة معول على مستوى الرأس، أردته قتيلا على الفور، ليلوذ بعد ذلك بالفرار مستغلا حلول الظلام والتضاريس الوعرة للمنطقة.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية فاس.