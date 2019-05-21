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الرئيسية | حوادث | سرقة لوحات إلكترونية من ثانوية تستنفر درك بولمان

سرقة لوحات إلكترونية من ثانوية تستنفر درك بولمان

سرقة لوحات إلكترونية من ثانوية تستنفر درك بولمان
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 01:09

أفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الدرك الملكي لبولمان فتحت، مساء الاثنين، تحقيقا في شأن اختفاء 32 لوحة إلكترونية من الثانوية الإعدادية ابن نصير الكائنة بمركز جماعة أنجيل بإقليم بولمان.

ووفق المصادر ذاتها، فإن عناصر من الشرطة العلمية التابعة للدرك الملكي حضرت، بدورها، إلى المؤسسة التعليمية المذكورة ورفعت البصمات من مسرح الحادث بغية تحديد هوية الجناة، مبرزة أن عناصر الضابطة القضائية لدرك بولمان استمعت في شأن هذه القضية إلى مسؤولي هذه المؤسسة التربوية وحارسين بها.

وأوردت المصادر ذاتها أن السطو على اللوحات الإلكترونية المذكورة، التي استفادت منها الثانوية الإعدادية ابن نصير بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم عن طريق التسلل عبر إحدى نوافذ القاعة التي كانت مخزنة بها تلك المعدات.

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