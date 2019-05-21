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الرئيسية | حوادث | غياب قسم الإنعاش يودي بحياة أمّ وجنينها في طاطا

غياب قسم الإنعاش يودي بحياة أمّ وجنينها في طاطا

غياب قسم الإنعاش يودي بحياة أمّ وجنينها في طاطا
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:23

قالت مصادر هسبريس من إقليم طاطا إن "سلوى.ع" لفظت أنفاسها الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في أكادير، الذي نُقلت إليه أمس الإثنين، بعد أن وضعت جنينها بأحد مستوصفات المنطقة وأصيبت بنزيف حاد.

المصادر ذاتها كشفت أن المفارقة للحياة، وهي في ربيعها الثالث، قصدت مستوصف قيادة "تيسينت" بعد أن داهمها المخاض، حيث قررت المولدة نقلها إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا بعد تدهور حالتها الصحية، وهناك حاول الفريق الطبي والتمريضي العمل على استقرار حالتها قبل توجيها إلى قسم الإنعاش بأكادير.

فريد الخمسي، رئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، قال في تصريح لهسبريس إن "هذه الواقعة تُبرز بالملموس استمرار نزيف المس بحق الحياة للمواطنات والمواطنين في هذا الإقليم المهمش، من خلال تزايد أعداد الوفيات أثناء نقل المرضى من طاطا إلى أكادير بسبب عدم توفر التجهيزات الطبية الضرورية بالمستشفى المحلي بمركز طاطا، الذي تحول إلى شبه محطة وقوف لوصول وانطلاق سيارات الإسعاف التي لا يحمل بعضها من الإسعاف إلا الاسم".

الفاعل الحقوقي ذاته حمَّل المسؤولية كاملة لـ"كل الجهات المختصة، كل من موقعه، عامل الإقليم، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، رئيس المجلس الإقليمي، رئيس مجموعة جماعات الواحة، وغيرهم"، منددا بـ "الاستخفاف بحياة وحقوق المواطن الطاطاوي البسيط والضحك عليه بالشعارات الخشبية المستهلكة، والذي تحالفت عليه ولسنوات قوى العبث والتسيب والفساد، في الوقت الذي تصرف فيه الملايين من الدراهم على البهرجة والتفاهات والولائم الدسمة"، على حد تعبيره.

وطالب المتحدثُ الوكيلَ العام لمحكمة الاستئناف بـ"فتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه الفاجعة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، لأن حياة المواطنين بهذا الإقليم المنسي في خطر في كل لحظة وحين، بعدما أصبحت لا تساوي شيئا عند المسؤولين غير المسؤولين"، وفق قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الحقيقة المرة الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:42
إنا لله وإنا إليه راجعون. لو سألنا وزير الصحة عن إقليم طاطا قبل أن تقع هذه المصيبة لقال لنا بكل وقاحة بأن هذا الإقليم يوجد فيه احسن المصحات و أحسن المعدات الطبية
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20
2 - mbark الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:43
عفوا يا سكان الجنوب انتم لستم مغاربة الملك يدشن فقط في الدار البيضاء و مراكش و طنجة الرباط
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17
3 - ابراهيم الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:47
منذ ايام قليلة تم ارسال استاذة من طاطا الى اكادير بعد لادغة عقرب حتى المصل المضاد للعقارب لايوجد
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها شهيدة عنده وان يرزق اهلها ومحبوها الصبر وحسن العزاء
لاحول ولاقوة إلا بالله
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15
4 - رضوان الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:47
ومنذ متى كان للمواطن حقه في التطبيب وأي تطبيب في المغرب. ..نحن نعلم جيدا ان التطبيب والتعليم يحتظران في هذا البلد المنهوب خيراته. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم .
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14
5 - بنت اليلاد الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:48
لقد قالها السيد المحترم العثماني رئيس الحكومة "المغرب أحسن من فرنسا". بدون تعليق
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13
6 - متابع الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:48
وكيقولو الناس علاش الاطباء ماكايبغيوش يخدمو مع الدولة هاهما حاطين طبيب الانعاش تما وباش غايخدم هاد الطبيب ماعندوش حتى مصلحة الانعاش فين يخدم وباش غايخدم فينا هوما التجهيزات وخنا عارفين كاع بللي طبيب الانعاش خدمتو كلها يبونشي الناس فالاجهزة.
طبيب الانعاش بلا اجهزة كيبقا غير يسيفط ماعندو مايدير للمريض
ونتحدى اي نجار ولا جزار ولا سودور يخدم بلا اجهزة الجزار يقطع اللحم ويخرج منو الصوصيط بيديه والنجار تاهو يقطع الخشب ويزوقو ويجيبو مطراسي بيديه.....
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16
7 - ghayour الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:53
pas seulement le service de réanimation qui est absent il y même toutes les établissements des ministères du Maroc sont absents et si tu ouvre le dossier de la justice c est autre chose pas de jugement la loi protège les riches et les forts pauvre pays nous vivons dans l obscurité
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3
8 - إقليم الذهب الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:54
وزعما راه عندكم الذهب، علاش ما شيدتوش بشي غرامات منو شي مستشفى كامل الأوصاف
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5
9 - زمان تطوان. الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:55
المواطن البسيط يعاني بوطنه ويصارع الأمراض في غياب المصالح الصحية بالمغرب ا لمستشفى الإقليمي بالحجم هذا بتطوان يفتقد لأبسط الدواء وكلما ترددت عليه بفاجئك الممرض مشي شري مستلزمات العلاج لجرح بسيط .؟ عجزت عن التعبير لأن الموضوع ضخم جدا . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.انالله و إنا إليه راجعون. الله ياخذ الحق في المسؤولين اللي كتعالجو في الخارج. وهذا هو سبب تدهور القطاع الصحي.
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10 - said11 الثلاثاء 21 ماي 2019 - 15:03
إنا لله و إنا إليه راجعون. لو وقعت هذه المصيبة في بلاد ما نسميهم الكفار لاستقال وزير الصحة و الحكومة و ربما حتى الرئيس... و لكن ...نحن قوم لا نستحيي.
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