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الرئيسية | حوادث | 12 قتيلا و1946 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن

12 قتيلا و1946 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن

12 قتيلا و1946 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 15:23

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 1946 آخرون بجروح، إصابات 67 منهم بليغة، في 1409 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 28 ألف و470 مخالفة، وأنجزت 9666 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 18 ألف و804 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و69 ألف و850 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3888 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5613 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 165 مركبة.

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